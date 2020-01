Veterán českého podnikání se rozjel: Estébák Babiš, volí ho závistivci. Státní převrat, úchylný Ištvan

Na úvod svého textu se Rudolf Baránek vyznal, že i za komunistů byl optimistou. „Nikdy jsem nepochyboval o tom, že se dožiji momentu, kdy svrhneme komunisty a začneme soukromě podnikat,“ ujistil. I když mu prý i stejně orientovaní kamarádi říkali, ať nefantazíruje.

Přesto je pro něj zklamáním, co v této republice pozoruje od roku 2014. Dokázal prý „skousnout“ volební vítězství ČSSD, protože věděl, že není zásadním způsobem ohrožena demokracie a pravice se může dostat zpět ke vládě. Teď už si tak jistý není.

„Otevřeně tvrdím, že causa Nagyová – Nečas byl promyšlený státní převrat. Hlavní muži na špinavou práci Šlachta a na první pohled úchylný olomoucký státní zástupce Ištvan to zařídili,“ připomíná události z června 2013. Stovky kilogramů zlata a miliony korun, o kterých se dramaticky mluvilo, nikdy nikdo neviděl, ze všeho zbyla jen otázka, kdo šmíroval premiérovu manželku. Petr Nečas už neměl sílu dál bojovat.

Zato jiný už byl „náhodou“ připraven okamžitě převzít moc.

Celý komentář Rudolfa Baránka: Baránek (Soukromníci): Přechodný pesimismus věčného optimisty

Začalo období, kdy se člověk nestačí divit, co všechno se o nejvyšších představitelích státu dozvídá, aniž by se jich to jakkoliv dotklo. „O aféře typu Nečas – Nagyová by dnes snad už novináři ani nepsali,“ myslí si Baránek.

Andrej Babiš má, podle něj, zjevně propracovanou strategii, spojenou s tím, že „vzbudil“ řadu lidí spojených s KSČ a s minulých režimem. „To jsou lidé, které jsme v roce 1989 porazili a mysleli jsme si, že už napořád,“ vzpomíná představitel Soukromníků. Jenže se probudili ve chvíli, kdy jim bývalý člen KSČ Babiš ukázal, že minulost již není překážkou.

„Andrej Babiš má dnes značné procento ve volbách zajištěno hlasy důchodců a značné procento od lidí ze státní správy. V řadách těchto voličů jsou i ti, o kterých jsem psal. A je mu jedno, co si o něm myslí značná část společnosti, ve které má ale také voliče z řad tradičních závistivců,“ obává se Baránek.

Proto se obává, že Babiš je ve volbách prakticky neporazitelný, pokud neudělá nějakou zásadní chybu směrem k důchodcům, lidem ze státní správy nebo dalším, kteří jdou za ním. Tím spíše, že v ostatních stranách není nikdo, kdo by se mu aspoň blížil. Pokud by se dnes konaly předčasné volby, dá se celkem jasně odhadovat, že by to bylo „pravicové Waterloo“.

V současnosti ODS, TOP 09, STAN i lidovci jedou jen na sebe, stejně tak Piráti, kteří se opájejí představou, jak příští volby vyhrají. SPD a Trikolóra jsou podle Baránka nevyzpytatelné, ČSSD stále padá. Jediným pozitivem je podle něj to, že by Babiš mohl poslat pod 5 procent KSČM, která by tak konečně skončila na smetišti dějin.

„Ve volbách 2013 volili Babiše i statisíce soukromníků, mnozí tento svůj omyl přiznávají. Odměnou za to jim bylo plošné zavedení EET, kontrolního hlášení, zrušení karenční doby, totální zákaz kouření, žebrácké důchody OSVČ a další nesčetné restrikce a represe,“ píše dále zakladatel Strany soukromníků. Zatímco po roce 1948 je komunisté likvidovali Lidovými milicemi, dnes tuto černou práci dělá státní správa, výsledek ale podle něj bude stejný. Již dnes mizí firmy, zavírají se hospody a různé služby, a hlavně je ve společnosti šířena nálada ostře proti jakémukoliv soukromému podnikání.

Proto nabádá všechny, kteří to se svobodou podnikání v této zemi myslí vážně: „Důležité je to, abyste znovu nevolili své katy. A věřte, že ještě nepředvedli své vrcholné kousky.“

