Veterán promluvil: „Megaprůs*r“. Ptáte se proč? Zkuste generála Pavla

„Jinými slovy – NATO, rádoby nejmocnější vojenská síla na světě, za ani dvacet let nedokázalo porazit negramotnou guerillu v sandálech jezdící ve starých toyotách s na koleně vyrobenými kalachy. Joe Biden ještě nedávnou rezolutně tvrdil, že nás nečeká vietnamský scénář, kdy jakmile USA stáhlo svoje vojáky, místní režim okamžitě prohrál a Američané evakuovali své lidi ze střechy obležené ambasády na poslední chvíli vrtulníky. Přesně to se teď děje. Kábul padl. Všichni utíkají v panice na letiště,“ uvedl.

„Co to všechno stálo? Cca 71 tisíc zabitých afghánských a pákistánských civilistů. Cca 70 tisíc zabitých afghánských vojáků a policistů. 2442 zabitých amerických vojáků. 20 666 raněných amerických vojáků. 3800 zabitých privátních kontraktorů. 1144 zabitých vojáků NATO. 549 zabitých humanitárních pracovníků. 136 zabitých novinářů. 14 českých vojáků. Celkem se odhaduje až 240 tisíc mrtvých,“ píše dále Ticháček.

„Jenže! K tomu je ještě potřeba připočíst sebevraždy válečných veteránů a jejich číslo je naprosto děsivé. V USA se každý rok zabije okolo 6000 vojáků!!! To je za dobu války v Afghánistánu přes 100 000 mužů. Ne vše se dá přičítat válce, ale posttraumatický syndrom jistě hraje svoji roli. Kdyby válka nebyla, jistě by jich bylo míň. USA stála válka 2,3 bilionu dolarů. To je 49 520 725 000 000 korun. 49,5 bilionu. To je polovina amerického rozpočtu za rok 2019. Za to by šlo postavit přes 200 Temelínů. UK a Německo 50 miliard dolarů. ČR platilo každý rok na misi přes miliardu korun. Čeho jsme docílili? Ničeho,“ uvádí dále Ticháček.

„Vycvičili jsme afghánskou armádu a policii tak dobře, že se v těchto hodinách vzdává bez boje a Tálibánu předává naši špičkovou techniku za miliardy. Tedy jinými slovy – vyzbrojili jsme Tálibán,“ doplnil. Fotogalerie: - Babiš v "Rumunsku" v Mostě „Vycvičili jsme desítky tisíc duchů – vojáků, které jsme platili, ale neexistují, nebo okamžitě dezertovali. Těm, kteří náhodou opravdu cvičili, jsme předali naše válečné know-how, takže až s nimi budeme příště bojovat, budou nás umět lépe zabíjet. (I když vzhledem k našim ‚úspěchům‘ je možná snáz porazíme?) Zaplatili jsme spoustě zkorumpovaných byrokratů jejich vily a auta. Postavili jsme Tálibánu spoustu infrastruktury. Postavili jsme školy a další vymoženosti, které nikdo nepoužívá. V celém regionu je díky nám obří nestabilita, chaos a chybí jakékoliv elity. O 20 let okupace (protože nic jiného to nebylo) jsme oddálili, nebo vrátili zpět jejich vlastní vývoj. Teď se začíná zpět na 0. Celý region nás upřímně nenávidí. Několik milionů lidí muselo uprchnout. Mnoho do EU, kde představují samozřejmě další náklady pro naše rozpočty,“ sdělil dále Ticháček.

„Proti komu jsme bojovali a kde na to nepřítel bral peníze? Rozpočet Tálibánu na rok 2020 byl 1,6 miliardy dolarů. Řekněme, že takový rozpočet měl celých 20 let. To znamená, že armáda s rozpočtem 49 bilionů byla poražena armádou s rozpočtem 32 miliard dolarů. Tedy porazili nás i přes 75x menší rozpočet!!! Ne 10x. 75x větším!!! Nechte to vstřebat. 416 milionů vydělali obchodem s drogami. Primárně s těmi nejhoršími – opiáty. Těmi zabíjejí další desetitisíce lidí jen v USA ročně! 400 milionů vydělali těžbou drahých kovů, kamene a minerálů. 160 milionů vybrali výpalným a daněmi. Tálibán vybírá i mýtné. 240 milionů dostal Tálibán DAREM od nejrůznějších charit. Většinou z Perského zálivu. 240 milionů – export zboží. 80 milionů nemovitosti, které Taliban vlastní,“ dodává dále.

„Zahraniční vlády – panuje vážné podezření, že Tálibán dostává klidně 500 milionů dolarů ročně od zemí jako Írán, Pákistán, Rusko a Saudská Arábie (se kterou jsme velcí kamarádi). Pozitivní stránka věci? Misí prošlo 11 500 českých vojáků (mnoho z nich opakovaně, takže celkem méně). Tím získali cenné zkušenosti z reálného konfliktu v extrémním prostředí. To je pro naši armádu jistě dobrá zkušenost. Jinak jediný, kdo vyhrál, jsou zbrojaři, kteří většinu těch peněz shrábli,“ dodává.

„Shrnuto kolem a kolem, za podobně epický megaprůser a absolutně zpackanou válku, by měl někdo nést zodpovědnost. 20 let nám politici, generálové a nejrůznější aktivisté a neziskovky tvrdili, že takhle se to má dělat. Že válka se nemá vést tak, abyste nepřítele porazili, zdecimovali, zničili a pak dané území ovládli, ale že to tam tak nějak pacifisticky zflikovali a pak budeme místní podplácet a převychovávat a oni nám za to budou vděční, a tím tam nastolíme mír a demokracii. Ukázalo se to jako absolutně debilní a zcela neúčinná strategie. Místní si vzali peníze, nenávidí nás, co jsme zbudovali zničili, nebo to teď využije náš nepřítel a kvůli tomu všemu zemřelo čtvrt milionu lidí a utratily se astronomické čásky. Pokud bysme hledali někoho u nás, tak navrhuji Petra Pavla, který 3 roky NATO velel, tuto válku a strategii schvaloval a propagoval a udělal si na tom kariéru. Momentalni velitel amerických sil generál Milley má zase větší starosti, aby pochopil ‚bílou nenávist‘ a armáda byla více inkluzivní, protože je běloch. Neschopáci, kteří nedovedou porazit z rozpočtem 49 bilionů armádu pasáků koz živících se prodejem heroinu, nemají ve velení NATO ani v politice co dělat,“ zakončil Ticháček.

