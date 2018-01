Většina prezidentských kandidátů jsou Marťani. Macron je hrůza hrůz. A Merkelová loutkou. Klaus se v Partii rozjel

Úvodem se Klaus vyjádřil k prezidentským duelům, které se nyní odehrávají a do nichž někteří kandidáti odmítají vstupovat. „Párkrát jsem si ťukal na čelo, že jsem určité duely absolvoval. Ale neodmítl jsem nic,“ zmínil Klaus a vyjádřil se k tomu, že není přesvědčen o tom, že je správná přímá volba prezidenta. „Vede se strašlivý boj proti někomu, kdo vyčnívá, že spousta lidí raději do souboje nejde,“ poznamenal.

On sám se domnívá, že do prezidentského souboje není možné vskočit bez předchozí politické zkušenosti. „Drtivá většina dnešních politických kandidátů jsou tak pro mě Marťani,“ poznamenal Klaus. A obul se například do Jiřího Drahoše, od něhož neslyšel podle svých slov žádný jasný názor.

Mirek Topolánek, jenž vstoupil do prezidentské volby jako poslední, není Marťanem. „Prošel celou řadu ostrých politických střetů,“ zmínil. Svého favorita pak Klaus prozradit nechtěl. „Nejsem bořitel toho, co existuje,“ dodal. „Mohl bych dát polibek smrti,“ sdělil, že však jasně naznačuje své úvahy tím, že kandidáty dělí právě na Marťany a Nemarťany.

Když se pak Klaus měl vyjádřit k tomu, zda se zúčastní či nezúčastní prezidentské kampaně, odvětil, že neví, zda dělá správně, či nikoliv. „Že by se existující prezident měl věnovat desítkám kampaní s nejrůznějšími kvalitními nebo nekvalitními kandidáty, nejsem si tím jist,“ řekl. Jako zvláštní pak považuje to, že politické strany nenominovaly své kandidáty.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ekonomika roste velmi rychle. Roste rychleji, než co je nějakým dlouhodobým průměrem, to je pravda. Ale o nebezpečné přehřátosti bych nemluvil,“ podotkl k dalšímu tématu Klaus. „Výsledky parlamentních voleb pro mě znamenaly selhání ODS a ČSSD. Ty vyvolaly tuto patovou situaci pro naši zemi,“ pustil se pak do současných politických stran Klaus. „Šolíchání témat po povrchu se jim vymstilo,“ poukázal Klaus.

Hraběcí rady, jak to nazval, však ODS dávat nechtěl. Vymezil se také proti Pirátům, které dlouhodobě kritizuje. „Jakkoliv nemám rád sociální demokracii, jakkoliv jsem politicky a ideově na druhé straně, byl bych raději, kdyby hlasy voličů získala tato strana než Piráti,“ řekl, neboť stranu nazývá chaotickou. „Je to únik ze standardní politiky. A to staromódně musím označit za strašně negativní věc,“ řekl.

Menšinovou vládu Andreje Babiše (ANO) vnímá Klaus jako jednu z možností. „Druhá věc je, zda vzniká po dohodě se všemi subjekty. Myslím, že bylo chybou tak rychlé vyhlášení menšinové vlády,“ poznamenal Klaus. „Nonstop jsem ale vrtěl hlavou před volbami, když silácky předsedové stran prohlašovali, s kým půjdou do koalice a s kým nikoliv,“ dodal.

Klaus se pak zastal Miloše Zemana, jenž nechce po Babišovi 101 podpisů. „Je to účelové,“ řekl. On sám měl zkušenost, když mu bylo láteřeno za to, že 101 podpisů chtěl například po Stanislavu Grossovi.

Kabinet bez příslušné důvěry se pak podle jeho slov musí držet zpátky. „Může dělat provozní zásahy, ale nedělat zásahy investiční. Jde o to, zda nám to vývoj v Evropě umožní,“ řekl Klaus.

Velkou kritiku pak spustil Klaus proti francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. „To je hrůza hrůz. Dělá to s vehemencí, kterou Jean-Claude Juncker i Angela Merkelová už nemají. A to je nebezpečné,“ poznamenal Klaus. „Macron je pro mě zkrátka prototyp hrůzy, kterou vidím kolem sebe,“ dodal. „Nyní je otázkou, co Evropská unie umožní, aby se dělo s Evropou,“ řekl.

K situaci v Německu se pak Klaus vyjádřil následně. „Merkelová není natolik originální v tom svém postoji. Ona spíš do sebe nasává atmosféru Německa a dělá to, co si ten mainstream německý přeje. Myslím, že je loutkou německého systému, nikoliv loutkářem,“ dodal.

Závěrem se Klaus vyjádřil k mazání nenávistných komentářů na sociálních sítích v Německu. „To je samozřejmě cenzura,“ podotkl. „Určitě hrozí i něco podobného u nás. My vždycky budeme poslušnými žáčky Evropské unie,“ sdělil Klaus, jenž je podle svých slov také proti putinománii. „V Evropě nás neohrožuje Rusko, ale velká migrační krize, macronizace Evropy. Neohrožuje mě Putin,“ uzavřel Klaus.

Psali jsme: Praha vyčlenila na oslavy 100. výročí vzniku ČSR 35 milionů Procházka (Svobodní): Další EU směrnice, další euronesmysl Opava: Hlásku navštívili Tři králové Mladá Boleslav: Zájemci o pronájem městského divadla budou mít k dispozici nový ceník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef