Více zbrojte, apeloval v Madridu šéf NATO. Dočkal se diplomatické reakce

Generální tajemník NATO Mark Rutte během své návštěvy Madridu zdůraznil naléhavost zvýšení obranných výdajů. Španělsko však stále utrácí na obranu pouhých 1,28 % HDP, což je výrazně pod doporučeným cílem NATO ve výši dvou procent. Předseda vlády Pedro Sánchez sice slíbil, že se Španělsko k tomuto cíli dostane do roku 2029, ale Rutte varoval, že Aliance si nemůže dovolit další otálení. „Ti, kteří nedosahují dvou procent, se tam musejí dostat během několika měsíců,“ prohlásil Rutte na Světovém ekonomickém fóru.

Na síti X pak Rutte apeloval na Španěly, aby do obrany investovali více peněz. „Bylo mi potěšením navštívit Madrid a setkat se s premiérem Sánchezem. Španělsko hraje důležitou roli v naší sdílené bezpečnosti. Diskutovali jsme o podpoře pro Ukrajinu, také odrazující síle Aliance, o obraně a naléhavé potřebě nyní investovat více,“ napsal Rutte na síti X.

It was a pleasure to visit Madrid ???? to meet with Prime Minister @sanchezcastejon. #Spain plays an important role in our shared security. We discussed support for Ukraine as well as our deterrence & defence and the urgent need to invest more now. pic.twitter.com/vXHXAe5Ttc