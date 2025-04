Video Pirátů se sekáním ruky prý není trestné. Jana Volfová to tak nechce nechat

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib před časem zveřejnil video, ve kterém pomyslně usekl ruku europoslanci Filipu Turkovi. „Když se někdo chová jako nácek, obléká se jako nácek a obklopuje se věcmi jako nácek, no tak je to nácek. Anebo hlupák. Ani jedni do politiky nepatří,“ říká Hřib ve videu.

S takovou prezentací měla problém místopředsedkyně ČSSD Jana Volfová, která za to na Zdeňka Hřiba podala trestní oznámení. Podle krajského státního zástupce se ale nic nestalo, protože prý je vidět, že jde pouze o atrapu ruky.

„Obdrželi jsme usnesení na naše trestní oznámení na pana Hřiba za spot s usekáváním ruky. Bylo odloženo. A proč? Pan státní zástupce nám píše, že Zdeněk Hřib svírá zjevně umělou ruku. Dle státního zástupce to prý nemohlo vzbudit důvodnou obavu a samotný akt useknutí ruky není na videu zachycen. Ve videu nezazní, že by konkrétní osobě vyhrožoval useknutím ruky. Zdeněk Hřib prý jednal v rámci souboje politických stran a ve videu je zcela evidentní, že vyjadřuje své subjektivní názory a postoje ohledně toho, kdo je nácek a kdo by se měl účastnit politického boje,“ shrnuje Volfová.

Naproti tomu srovnává, že tento Hřibův počin sice není trestný, ale z druhé strany celá řada občanů čelí trestnímu stíhání a souzení za projevený názor.

„V době, kdy jsou lidé zavíráni jen za vyslovení svého názoru, kdy je předseda SPD Tomio Okamura souzen za plakát, je vidět, že v této zemi opět používáme dvojí metr. Dvojí metry nenávidím. Pane státní zástupče, v nadsázce uvádím, že Piráti byli vždy věšeni na ráhno a do politiky nepatří,“ říká Volfová ve videu, kde je znázorněn na oprátce pověšený hřib, tedy houba.

Volfová se podle svých slov nechce smířit s odlišným přístupem k předsedovi Pirátů a podává žádost o přezkoumání původního rozhodnutí, kterým bylo její trestní oznámení odloženo. Hřibovo video totiž podle jejích slov kromě jiného může u mnohých vyvolat nenávist vůči jiným lidem. „Jde o propagaci násilí a návod, jak násilně řešit nesouhlas s druhými,“ uvádí Jana Volfová pro ParlamentníListy.cz.