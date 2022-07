Vidíte ty pomluvy? Jistě z pětikoalice. Já s Babišem o tom vůbec nemluvil... Okamura vypěnil před televizní kamerou

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se v letním speciálu pořadu 360° Soukromí politiků na CNN Prima News opřel do premiéra Petra Fialy (ODS), který je podle něj „nic neříkající politik“. Jeho kabinet kritizuje, že se chová k občanům arogantně a nechce jim pomoct. Naopak české předsednictví v EU prý vyjde na miliardy, ale nic neovlivní, jde pouze o „kamufláž“. Prozradil také, jak je to s jeho údajnou podporou Babiše v prezidentských volbách.

Úvodem Okamura řekl, že neplánuje odpočinek o dovolené, nedovolí mu to prý přemíra testosteronu. „Já nepotřebuji odpočívat, málo i spím, chodím spát ve tři, v půl čtvrté. Ptal jsem se doktora, proč tomu tak je. A způsobeno je to tím, že mám vysokou hladinu testosteronu. Potřebuji něco dělat, věci posouvat, snažím se vytvářet politický tlak. Vždy jsem potřeboval mluvit... nemluvný politik je absolutní katastrofa, takových je ve Sněmovně většina, to je tristní situace,“ vysvětlil, že chce na prvním místě pomáhat českým občanům.

Vadí mu, že se lidem snižuje životní úroveň a že vládní pětikoalice to podle něj ignoruje: „Vláda si ani po tři čtvrtě roce nevšimne, že se občanům snižuje životní úroveň, musíme být proto přísnější, abychom je probudili. Premiér Petr Fiala čeká pořád na nějaké signály, a ty stále nedorazily. Nevím, jaké další signály by měl mít, než když se lidé dostávají do exekuce,“ opřel se Okamura do vlády, že stále nepřišla s návrhy na řešení zdražování.

Vymezil se opětovně vůči premiérovi Petru Fialovi (ODS) a ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL): „Nic neříkající politik... to je Petr Fiala, to je Marian Jurečka, to jsou lidi, kteří si nezapamatují, co říkali ve svých projevech. Museli dát dohromady vládní slepenec, aby nás ve volbách porazili,“ uvedl. Dotaz o osobní zášti šéf hnutí SPD uvedl na pravou míru: „Ve Sněmovně mám rád všechny lidi, i mé názorové odpůrce. Kdyby se panu Fialovi něco přihodilo třeba na ulici, budu první, kdo mu zavolá sanitku, i když o mně vykládá nesmysly, v krizi si máme pomáhat,“ uvedl Okamura.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 6341 lidí

Na přetřes přišel i blížící se podzim a možná covidová vlna. Podle Okamury by se současná vláda měla poučit z předchozích chyb a rozhodně nedělat plošná opatření. „Ukázalo se, že plošná opatření se míjela účinkem,“ upozornil.

Kde by naopak plošná opatření měla přijít na řadu – v rámci zdražování potravin, energií. „To plošně dopadá na občany, zde jsou plošná opatření namístě. Všechny evropské země na ně přistoupily – zastropují ceny energií apod. Česko má nejvyšší DPH na potraviny ze všech zemí ve střední Evropě,“ zdůraznil Okamura. „Vláda se ale tváří, že to nevidí, nechce občanům pomáhat, to je problém. Plyn by měla nasmlouvat přímo, vláda je servilní vůči Bruselu,“ doplnil.

Fotogalerie: - Mimořádná kvůli čtení

Fialův kabinet kritizuje i pro přístup k uprchlické krizi. „Vláda selhala hned v úvodu, nalákala sem nepřizpůsobivé romské migranty. Ukrajinky a Ukrajinci by se měli vracet zpět na Ukrajinu. Na západní Ukrajině je klid a bezpečno,“ poukázal Okamura na informace zahraničních médií.

Zasmál se nad otázkou, co prosadíme v rámci českého předsednictví v Radě EU. „Neprosadíme vůbec nic, je to kamufláž, která má způsobit dojem, že malá země v EU něco ovlivní. Neovlivní nic! Bude to stát obrovské miliardy celou Českou republiku. EU nemá smysl, musíme se vrátit ke spolupráci evropských národů bez diktátu Bruselu, nebýt vazalem cizích mocností,“ upozornil, že ovládat několik států z centra zkoušel už Hitler, sovětský blok a další.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4385 lidí

Na dotaz, zda má v plánu se účastnit boje o Hrad, Tomio Okamura sdělil: „Nyní nejsou cílem osobní ambice, ale aby občané České republiky měli lepší životy. Z politického a manažerského hlediska umím věci řídit, dát jim řád, systém, aby to bylo úspěšné.“

Závěrem se zamyslel nad tím, zda na podzim vyrazí lidé demonstrovat do ulic: „Chtěl bych vyzvat občany – referendem o vládě budou zářijové volby, to je jediné, čeho se politici bojí. Možná lidi půjdou do ulic, politika je vrtkavá. Když vidím aroganci vládní pětikoalice, jak lidmi opovrhují, jak se k nim neskutečně arogantně chovají... Jako Pekarová Adamová, která řekne, že vláda tu není pro lidi. Pokud nejsme spokojení, musíme jít k volbám – to by měla být ta demonstrace, demokraticky vyjádřit svůj názor,“ uzavřel předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

