Viditelná úleva ministra zahraničí. Jde o vojáky v Afghánistánu

Před několika týdny uctili nejvyšší představitelé památku tří českých vojáků, kteří padli v boji proti teroristům v Afghánistánu. Prezident Miloš Zeman tehdy řekl, že za Prahu se dnes bojuje i u Kábulu, afghánského hlavního města. Zeman má za to, že je lepší zadržovat teroristy přímo v Afghánistánu, než aby se s nimi muselo bojovat v Praze. Proto účast českých vojáků na těchto misích plně podporuje.

Čeští vojáci tehdy složili slib, že se pokusí vypátrat a ztrestat osoby, které se na přípravě teroristického útoku podílely. To se také podařilo. Prostějovští vojáci skutečně dopadli jednoho ze spolupodílníků na útoku.

Jenže bohužel netrvalo dlouho a do Česka dorazila další znepokojivá zpráva.Ve středu bylo při dalším útoku zraněno pět vojáků. Ihned se vyrojily spekulace, zda nejde o pomstu teroristů. Podle serveru Novinky.cz to však není pravděpodobné.

„Skoro stoprocentně bych vyloučil, že to byla odplata, je to vysoce nepravděpodobné. Byl to klasický útok na patrolu,“ uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

„Ti naši kluci tam jezdí ve velkých autech a je poznat, že to jsou naši. Afghánci znají uniformy, poznají, jestli jedou Češi, nebo Američani. Ale nemyslím si, že by to bylo takhle jednoduché: Vy jste nám zabili vojáky, my jsme vám zabili vojáky. Přijde mi divné, že by to takhle bylo zkoordinované,“ zhodnotil.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na sociální síti Twitter s ulehčením oznámil, že zranění vojáci nejsou ohroženi na životě.

