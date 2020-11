Vidle do bruselského rozpočtu. Zablokovalo jej Polsko s Maďarskem

Přijetí rozpočtu Evropské unie na období 2021–2027 neprošlo. Zablokovaly jej Maďarsko a Polsko, které nesouhlasí s tím, aby vyplácení peněz z evropských fondů bylo podmíněno dodržováním principů právního státu. Kromě toho se veto vztahuje i na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur.

Není to ani tak moc překvapivé, neboť lídři Maďarska i Polska dávali dlouhodobě najevo, že jim spojení peněz a vlády práva dělá problémy. Německé předsednictví EU chtělo při dnešním jednání velvyslanců členských zemí docílit podporu pro kompromisní návrh rozpočtu a krizového fondu, dohodnutý minulý týden s Evropským parlamentem. Europoslanci stejně jako řada států zejména západní a severní Evropy trvali na tom, aby bylo vyplácení peněz provázané s respektováním demokratických zásad, jako je nezávislost soudů nebo svoboda médií.

A právě to zástupcům Budapešti a Varšavy vadilo natolik, že dohodu nebyli schopní podpořit. Polský premiér Mateusz Morawiecki se několikrát tázal, co to vlastně vláda práva je. Kromě těchto dvou zemí se pak pro odklad hlasování vyjádřilo i Slovinsko. Další země pak s balíčkem neměly problémy.

