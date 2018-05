Vildumetzová skončí v čele Karlovarského kraje, bude poslankyní

Náhradu za sebe v čele kraje chce najít maximálně do konce roku, věří ale, že to bude podstatně dříve. Hejtmanka to dnes řekla krajským zastupitelům.

Uvedla, že vždy odmítala kumulace funkcí, ale po svém zvolení se chtěla rozmyslet, kterou si ponechá. Od loňského listopadu tak byla naplno hejtmankou i poslankyní.

K rozhodnutí pro jednu z funkcí vyzvalo své hejtmany, kteří se stali poslanci, vedení hnutí ANO hned po parlamentních volbách.

Mgr. Jana Vildumetzová ANO 2011



