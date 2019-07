Visegrád je toxická značka! Tak mluví muž, který měl donedávna na starosti evropské záležitosti naší země

Prouza se úvodem vyjádřil k tomu, proč si myslí, že Franse Timmermanse odmítá do čela Evropské komise i premiér Andrej Babiš (ANO). Jeho odmítavý postoj si vysvětluje jako solidaritu s Visegrádem i naprostou absenci snahy pochopit, co je skutečně českým národním zájmem. „To rozhodně není stát na straně Orbána a Kaczyńského v kontextu toho, co se nyní v Maďarsku i Polsku děje. Českým národním zájmem by mělo být kandidáty, jako je Frans Timmermans, jednoznačně podporovat,“ uvedl Prouza.

On sám si myslí, že bychom za to měli bojovat a nestavět se proti. „Co se týče Franse Timmermanse, zažil jsem ho mnohokrát při jednáních a podle mě je to člověk, který dobře ví, co Evropa potřebuje,“ dodal. Timmermans není podle jeho slov suchý byrokrat, který všechny jenom znudí k smrti.

Původní text ZDE

Své pak řekl i k současné komisařce Margrethe Vestagerové, která je podle jeho slov odbornicí, má široké znalosti a velmi dobře zvládla těžké a složité portfolio hospodářské soutěže. „Mnohé kauzy ustála, i když čelila velkým tlakům. To je podle mě velmi důležitá schopnost, kterou potřebuje mít také předseda Evropské komise. U obou kandidátů jsem si jistý, že si z nikoho ‚nesednou na zadek‘ a nebudou skákat tak, jak někdo zapíská,“ dodal.

Závěrem se pak vyjádřil k Visegrádu, což je podle něj velmi toxická značka. „Řada zemí se k V4 už ani nechce připojovat. Myslím si, že tak špatně, jak na tom nyní Visegrád je, ještě nikdy nebyl. Pokud se nezmění to, co se děje v Maďarsku a v Polsku, tak už není cesty zpět,“ uzavřel.

autor: vef