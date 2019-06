Víte ho*no! Trump je nejlepší, Arabové jsou blbci, nic neumí. A Karel Gott mi visí u... Laco Déczi vzpomínal

Přestože je sám emigrantem, tvrdí, že Donald Trump, zastánce tvrdé protiimigrační politiky, je nejlepším prezidentem. „Tady mi někteří lidi říkají, že je blb. Takové ty české názory. To je, jako když pes štěká na měsíc. Češi vědí hovno, co jak tam dělá, co uskutečňuje,“ zmínil Deczi, jenž nazval amerického prezidenta Baracka Obamu polomuslimem.

Trump je podle jeho slov pravdomluvný a Amerika na to není zvyklá.

Nepřipouští si, že by se do USA nedostal, když by v té době byl prezidentem právě Trump. „On to dělá jinak. On říká, že potřebuje chytré lidi, a ne blbce. A když přijde Arab, tak co to je. Ti neumějí nic. Co umějí? Mají pět manželek a leží doma,“ sdělil Deczi.

Velmi kriticky se pak vyjádřil ke Karlu Gottovi, který mu těsně před jeho emigrací podle jeho slov nepomohl. „Nevím, jestli mu to mám za zlé. On mně visí u prdele. Byl s těma komunistama dost spojenej, vyhovovalo mu to, byl slavnej,“ sdělil Deczi.