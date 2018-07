Víte vůbec, co teď Babiš dostal do ruky? Advokát Rozehnal ví přesně

Máme se bát, že bude Andrej Babiš ministrem spravedlnosti místo Taťány Malé? Je to střet zájmů? Může ovlivňovat své vlastní stíhání? Advokát Aleš Rozehnal odpovídá rezolutním ANO a přibližuje, jak moc může ministr spravedlnosti zasahovat do chodu justice na stránkách hlidacipes.org.

Rozehnal varuje, že pokud bude Babiš i ministrem spravedlnosti, tak taková kumulace pravomocí zde není zdaleka jenom otázkou personální, ale i střetu zájmů. Není prý vyloučené, že se jeho případ dostane do procesního stádia, ve kterém by některý ze soudců rozhodoval o vině a případném trestu svého de facto nadřízeného.

Anketa Taťána Malá se blamovala diplomovými pracemi. Odstoupila a Babiš ministrem spravedlnosti ustanovil sám sebe. Snížilo to vše vaši důvěru v předsedu vlády? Snížilo 8% Já mu nevěřil(a) ani předtím 27% Nesnížilo 65% hlasovalo: 773 lidí

Co může ministr spravedlnosti dělat? Dočasně zprostit soudce výkonu funkce, pokud je na něj podán patřičný kárný návrh. A takové kárné řízení může být iniciováno ministrem spravedlnosti. Dále by Babiš rozhodoval o výběru soudců a jejich kariérním postupu a nejenom to. Určoval by i počty ostatních soudních pracovníků, jako jsou tajemníci, vykonavatelé nebo vyšší soudní úředníci. Kontroloval by i jejich finance a dotvářel pravidla fungování.

Ministerstvo spravedlnosti také hodnotí postup soudů z hlediska postupu, soudcovské etiky a průtahů. Pokud jde o státní zastupitelství, Babiš by mohl požádat kterékoli státní zastupitelství o jakékoliv informace v kterékoliv věci, ve které je činné. Nemluvě o tom, že ministr má nad zastupitelstvím podobnou kontrolu jako nad soudním soustavou, tedy nad platy, počty a jmenováními. A stejně jako soudce, i státní zastupitel může být dočasně zproštěn v případě, že je na něj podán příslušný kárný návrh, který má opět pod kontrolou ministerstvo.

Co by tedy mohl Andrej Babiš jako ministr spravedlnosti dělat s kauzou Čapí hnízdo? Vyvíjet tlak na soudce či zastupitele, pokud by nerozhodovali v jeho prospěch skrz kárné řízení. Mařit jejich kariérní postup. Mohl by zkusit i příslušný soud a zastupitelství finančně vyhladovět nebo zahltit prací, popř. jim dávat negativní hodnocení.

„Konflikt zájmů by se tak v případě Andreje Babiše dostal opět na kvalitativně novou, tedy vyšší úroveň,“ varuje Rozehnal.

