Vítek Rakušan zářil, Bartoš to kazil. Gazdík zatím nejhůře o Pirátech

Petr Gazdík má za to, že Piráti v předvolební kampani udělali opravdu hodně chyb.

„Určitě některé velmi nešťastné výroky členů České pirátské strany týkající se genderu, daně z nemovitostí, znárodňování bytů nebo marihuany. To zkrátka některé voliče vystrašilo. A to není to, že si to Gazdík myslí, ale v mé obci (Suchá Loz na Zlínsku – pozn. red.) po dlouhé době nevyhráli Starostové a nezávislí, ale o dvě procenta hnutí ANO. Řada mých tradičních voličů mi říkala: Omlouváme se, máme tě rádi a budeme tě volit v komunálních nebo jakýkoliv jiných volbách, ale zkrátka Piráty a tyhle jejich výroky neskousneme. Řekli: Promiňte, máme strach, věříme ti, víme, ale máme z toho strach. Jestli se něco (šéfovi hnutí ANO) Andreji Babišovi povedlo, tak vyvolat strach z Pirátů,“ oznámil Gazdík v podcastu.

Piráti místo toho, aby si přiznali vlastní chyby, útočí na členy STAN, že vyzývali ke koružkování. Zásadní chyba přitom byla jinde.

„V analýze, kterou máme (jako STAN), je velmi jasně řečeno, že dominantní vliv na rozhodování voličů měly televizní debaty. A v nich byl zkrátka Ivan Bartoš podprůměrný. Vítek Rakušan v nich zářil, Ivan Bartoš nikoli. Před volbami byly obrovské tlaky uvnitř Starostů, a nejenom tam. I různé významné osobnosti nám říkaly: Vítek Rakušan je skvělý. Udělejte z něj lídra, protože se podle něj rozhoduje mnoho lidí,“ konstatoval Gazdík.

Zkrátka a dobře, Starostové podle Gazdíka žádnou z podmínek koaliční smlouvy neporušili. Místopředseda STAN zdůrazňoval, že ze strany kandidátů nesměly zaznět přímé výzvy ke kroužkování, ale ten, kdo ve volbách nekandidoval, mohl ke kroužkování vyzvat. Dělo se tak i u Pirátů.

„V koaliční smlouvě je, že kandidát sám nebude vybízet ke kroužkování. Že někdo jiný řekne: Volte tady Frantu, je skvělý. Jejdanánku, vždyť to je součást každé kampaně! Navíc tato kampaň byla koaliční radou schválena. Označovali jsme to za mikrotargetingovou kampaň a provozovali ji také Piráti. Například europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) měl na facebooku vyfocený svůj volební lístek s kroužky, které dával pirátským kandidátům. Takže u nich to nebyla výzva ke kroužkování, happy, a Vítek Rakušan napíše, že je jeho asistentka skvělá, což je, a už je za to pranýřován? To je neuvěřitelné,“ kroutil hlavou.

Gazdíkovi i jeho kolegům je prý líto, že Piráti nakonec získali jen 4 poslance, ale voliči tak rozhodli, je třeba s tím pracovat a v budoucí vládě plnit to, co Piráti i Starostové slíbili voličům před volbami. K tomu však Piráti potřebují spolupráci STAN, což by si podle Gazdíka měli uvědomit a nerozdávat rány v podobě části uniklé analýzy, kterou Gazdík označil za „pseudoanalýzu“.

