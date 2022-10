Vítězná tiskovka SPOLU: Fiala si „smlsnul“ na Babišovi. Pekarové přestalo vadit „referendum o vládě“

„Za symbolickou považuji především výhru Miloše Vystrčila, proti kterému se postavil samotný Andrej Babiš s celou svou silou, mocí, ekonomickou, politickou a s celou silou hnutí ANO. A v tomto souboji Andrej Babiš prohrál. Není to pouze prohra hnutí ANO, ale je to osobní prohra Andreje Babiše,“ nechal se slyšet na tiskovém brífinku po druhém kole senátních voleb premiér Petr Fiala (ODS). Brífink přenášela ČT24.

„Na začátku je určitě potřeba poděkovat všem voličům za to, že ukázali občanskou odpovědnost, přišli volit a podpořili naše kandidáty. Děkuji také všem našim kandidátům, těm, co uspěli, samozřejmě i těm, co neuspěli, za jejich odvahu jít do politického boje, tvrdě pracovat, potkávat se s lidmi, přesvědčovat je o důležitosti Senátu a o tom, že je potřeba jít v těchto volbách volit. Ten výsledek je jednoznačný. Koalice Spolu uspěla v druhém kole s dvaceti kandidáty, včetně těch, které jsme podporovali, samotná ODS získala osm senátorů, čímž jsme zdvojnásobili ten počet, který jsme obhajovali,“ poznamenal premiér Petr Fiala (ODS).

„Já, a nejenom já, za symbolickou považuji především výhru Miloše Vystrčila, proti kterému se postavil samotný Andrej Babiš s celou svou silou, mocí, ekonomickou, politickou a s celou silou hnutí ANO. A v tomto souboji Andrej Babiš prohrál. Není to pouze prohra hnutí ANO, ale je to osobní prohra Andreje Babiše. A vzhledem k celkovým volebním výsledkům je vysoce pravděpodobné, že předsedou Senátu bude nadále Miloš Vystrčil, což si myslím, že je dobrá zpráva nejenom pro ODS, koalici Spolu, ale pro celou Českou republiku,“ dodal Fiala.

„Abych to shrnul, tak jsem přesvědčen, že v těchto volbách vyhrála demokratická Česká republika,“ zakončil.

Jeho slova doplnila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „I já na prvním místě chci poděkovat zejména voličům, všem těm, kteří přišli i do druhého kola volit, vyjádřit svůj názor i svoji podporu zejména našim kandidátům. Dovolte mi také poděkovat jak samotným kandidátům, tak jejich týmům, jejich spolupracovníkům a všem těm, kteří je podpořili, ať už jim vyjádřili svoji podporu jakožto známé osobnosti, ale také jako celá řada méně známých či dokonce ne úplně známých dobrovolníků, kteří v celé té kampani jsou také důležití. Takže i jim chci z tohoto místa složit poklonu a poděkovat za jejich práci, protože ta je za tím také,“ řekla.

„My jsme v těchto volbách jednoznačně vyhráli. Pokud je někdo chtěl vnímat jako referendum o vládě, my jsme celou dobu říkali, že tomu tak sice není, ale pokud to tak někdo chtěl vnímat, tak tyto volby zkrátka vládní koalice a zejména koalice Spolu vyhrála. A v tom je úplně jednoznačná odpověď i na to, že lidé se nenechají ani vystrašit různými hrozbami, které zaznívají, ale naši voliči ani nepovažují Senát za zbytečný, jak tady někteří mnoho let říkali a teprve v posledních týdnech se snažili přesvědčit lidi o opaku. My si myslíme, že Senát má své místo v našem ústavním systému. A já jsem přesvědčená o tom, že plní svoji roli skvěle a zvláště teď v této době je nutné, abychom právě jeho sílu i nadále vyzdvihovali a o jeho důležitosti přesvědčujeme nejenom naše voliče, ale celou společnost, všechny občany,“ zmínila Pekarová Adamová.

„Mám velkou radost, jak volby dopadly i navzdory té často velmi lživé, manipulativní, až hnusné kampani, která se vůči celé řadě našich kandidátů vedla. Chci v tomto vyzdvihnout zejména to, že slušnost zvítězila, a to jak na Vysočině, tak také v obvodu, kde kandidoval náš první místopředseda Tomáš Czernin, kterému také chci poblahopřát k tomu vítězství, protože i vůči němu byla ta kampaň mimořádně nechutná. Děkuji voličům, že se tímto nenechali vůbec ovlivnit a dali jasnou podporu našim kandidátům a my jsme zvítězili,“ dodala.

Následně poděkoval i lídr KDU-ČSL Marian Jurečka. „Mám opravdu velkou radost z toho výsledku, protože v mnoha obvodech to byl opravdu velmi těsný souboj do poslední chvíle,“ zmínil mimo jiné Jurečka.

„Stojíme ale také pevně nohama na zemi. Vnímáme problémy, které jsou v této zemi. Které trápí naše občany. Vnímáme i některé naše výsledky v regionech, kde jsme třeba s našimi kandidáty neuspěli. A musíme jako vláda zlepšit naši práci, zlepšit komunikaci, abychom ukázali těmto lidem, že kroky, které děláme, jsou promyšlené, jsou dobré, ve prospěch jich, jejich rodin. A že umíme opravdu řešit jejich problémy tak, jak je nutné, aby se řešily, zodpovědně, správně, nikoliv PRově, nikoliv populisticky. I to si odnášíme z těchto voleb,“ dodal Jurečka.

Na tiskovém brífinku vystoupil i vítěz z jihlavského senátního obvodu Miloš Vystrčil (ODS), jenž bojoval proti Janě Nagyové (ANO). Poděkoval voličům, že neuvěřili „nechutné kampani, ale uvěřili té práci, kterou odvádíme“. „Je dobré, abychom si uvědomili, že nám tím voliči vyjádřili důvěru, kterou potom musíme brát také jako závazek pro to, abychom dělali maximum, abychom dál dělali slušnou politiku. Ten, kdo zvítězil v těchto volbách, byla slušná politika a nositelé slušné politiky,“ podotkl Vystrčil.

„Voliči jasně řekli, jakou chtějí politiku. Chtějí politiku slušnou a chtějí politiku, kde jsou lidé se ochotni domlouvat, jsou ochotni hledat společná řešení,“ zmínil Vystrčil. „Myslím si, že dnes je jasné, že Senát je jednou z komor českého parlamentu, která má svoji důležitou roli, aby dokázala odolávat snahám některých, kteří mají rádi moc a kteří mají rádi autoritativní řízení, kteří chtějí, aby bylo ihned po jejich, aniž by to prošlo nějakou demokratickou diskusí a aniž by se starali o to, zda nám to svobodu bere, nebo nebere. A já jsem rád, že v tuto chvíli se mi zdá, že Senát bude v takovém složení, že bude nadále připraven tuto svoji roli plnit. Je to role, která vždycky není taková, že by okamžitě byly výsledky té práce vidět. Je to spíše role nadčasová, role, která nám umožní, abychom nejen my, ale i naše děti a naši vnuci žili ve svobodné a demokratické společnosti,“ zakončil Vystrčil a poděkoval nejen TOP 09, KDU-ČSL, ale také Pirátům a STAN.

V závěru tiskové konference pak premiér Fiala prozradil, kdy se koalice Spolu vyjádří k prezidentským volbám. Podle jeho slov svůj postup při výběru prezidentského kandidáta oznámí v úterý 4. října.

