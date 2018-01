Vláda bude před důvěrou jednat o zdanění církevních restitucí

Vláda by dnes měla projednat také novelu volebního zákona, která má změnit hranice 17 volebních obvodů pro senátní volby kvůli změně počtu obyvatel. Ministerstvo vnitra předkládá normu vládě bez rozporů, platit by měla už při letošních podzimních volbách. Ministři by měli také potvrdit, že Akademii výtvarných umění povede i nadále dosavadní rektor Tomáš Vaněk, a vyslechnout zprávu o stavu ovzduší v roce 2016.

Ministři se na Úřadu vlády sejdou v 06:30, tisková konference po zasedání je ve Strakově akademii naplánovaná na 08:00. Jednání Sněmovny, která podle dosavadních postojů jednotlivých stran menšinový kabinet nepodpoří, začne v 10:00.