Vláda by měla požádat o důvěru. Metnar z ANO měl na ČT jasno

Dojde k dalším zásadním změnám ve vládě? O tom Metnar silně pochybuje. „K žádným velkým změnám nedojde,“ řekl, ale zároveň upozornil na to, že vládní koalice není soudržná a vládní strany mezi sebou mají nevyříkané problémy. „Vládní krize není zažehnaná, ale pokračuje. Po dlouhé době jsme byli svědky taškařice. Všechny ty vztahy v rámci koalice nejsou čisté, nemají všechno vydiskutované,“ zhodnotil soudržnost vládní koalice bývalý ministr obrany v pořadu Interview.

A povšiml si jisté kuriozity. Ministr Lipavský je podle Metnara prvním vládním přeběhlíkem. „V parlamentním prostředí známe stranické přeběhlíky, ale vládního přeběhlíka, to jsme tu ještě neměli. Podání demise, nepodání demise, přijetí, nepřijetí demise,“ potutelně se usmíval Metnar.

Metnar se vysmál pirátské deklaraci, že budou konstruktivní opozicí. Poznamenal, že právě skončili ve vládě, kde podle vlastních slov vládli s kmotry. „Tvrdí o sobě, že budou konstruktivní opozice. S těmi kmotry ale vládli sami tři roky. Sami Piráti to říkali na tiskovce po odvolání Ivana Bartoše,“ připomněl Metnar tiskovou konferenci Pirátské strany těsně po odvolání Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj i z pozice vicepremiéra pro digitalizaci. Na tiskové konferenci Piráti ukázali na ODS a obvinili ji, že je vedou kmotři.

Jakoukoliv úzkou spolupráci s Piráty Metnar odmítl. „S Piráty spolupracovat? O tom nejsem přesvědčen. My máme svůj program. Z opozice jsme Bartošovu práci neustále kritizovali a nebyli jsme vyslyšeni. My máme vlastní cestu a vlastní projekty," kroutil hlavou Metnar.

Podle něho by mělo proběhnout hlasování o důvěře vládě. Změny si toho žádají. „Já bych vyvolání hlasování o důvěře vládě podpořil, jak se k tomu postaví hnutí ANO, zatím nevím,“ řekl.

A upozornil, že změny ve vládě i celá krize vedla k tomu, že občané ztrácejí důvěru. Proto by sama vláda Petra Fialy měla být pro potvrzení důvěry ve vlastní program i směřování. „Nastaly podstatné změny a podstatná krize. Důvěra ve vládu u občanů silně poklesla, sama vláda by měla zažádat o vyslovení důvěry,“ je přesvědčený Lubomír Metnar.

Pirátka Olga Richterová je stále místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. Podle Metnara by měla z pozice odejít a na její místo by si měl sednout zástupce SPD. SPD je v Poslanecké sněmovně mnohem početnější strana a výsadní postavení Pirátů tak ztrácí smysl, když opustili vládu. „Olga Richterová by měla jako místopředsedkyně skončit. Místo ní by měl nastoupit někdo z SPD,“ myslí si Metnar.

A doporučil, aby pro zklidnění rozjitřených emocí skončil na postu ministra zahraničí i Jan Lipavský. „Pro zklidnění situace a celé krize by měl Jan Lipavský ve vládě skončit.“

Janu Lipavskému v jeho politice nejvíce vyčítá nečinnost stran jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině. „Co mi vadí na Lipavského politice? Nečinnost na rozdíl od i velkých západních zemí z hlediska přístupu a řešení ukrajinské krize,“ kritizoval Lipavského jednostrannost.

Poté přešla řeč na průběh vojenských střetů na Blízkém východě. Írán v odpovědi na izraelské ostřelování Libanonu vyslal několik stovek raket směrem k židovskému státu. „Útok Íránu na Izrael absolutně odsuzuji, byl to bezprecendentní útok, který tu situaci eskaluje,“ prohlásil jednoznačně Metnar.

Ale zároveň se obává, aby celý konflikt neeskaloval až do přímého střetu mezi Íránem a Izraelem. „Od 7. října minulého roku se ta situace eskaluje. Jsme ve spirále napadání a útoků, která se stále stupňuje. Riziko přímého střetu mezi Izraelem a Íránem vzrůstá,“ obává se bývalý ministr obrany.

A jaké jsou možné scénáře odvety Íránu? „Může dojít k dronovým útokům na Izrael, může dojít k pokusům o útok na vysoké představitele Izraele, může dojít k útokům na severu Sýrie na americké a další jednotky, ale také může dojít ze strany Izraele k útokům i na jaderná zařízení v Íránu,“ obává se Metnar eskalace.

Jednomyslnou výzvu Evropské unie k okamžitému zastavení bojů v Libanonu zablokovala Česká republika. „Tady jsem ve shodě s ministrem Lipavským,“ zkonstatoval Metnar.

Na závěr se Lubomír Metnar vyjádřil i ke konfliktu na Ukrajině. Podle něho by měla přijít na řadu diplomacie, protože Ukrajina na frontě není v dobré situaci. „Na Ukrajině se musí jednat, ale je to na Ukrajině. Mělo se začít jednat daleko dříve. Situace na frontě není pro ukrajinskou stranu dobrá. A to je chvíle, kdy by se Ukrajina měla odhodlat k diplomacii,“ myslí si bývalý ministr obrany Lubomír Metnar.

