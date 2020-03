Vláda by měla přiznat: Nemáme, nesehnali jsme, postarejte se sami. A ne pořád něco slibovat, rozčiluje se Marek Benda. Stát v nouzi se tu řídí přes tiskovky...

ROZHOVOR Opozice chápe, že v nouzovém stavu by kritika vlády měla být trochu utlumena. Tím více se poté chce angažovat v prosazování opatření, která by pomohla v obnově země. Poslanec ODS Marek Benda v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz kritizuje Ministerstvo zdravotnictví za fatální selhání a rovněž fakt, že se nyní vláda zaměřuje na některé trochu nesmyslné úkony, demonstrující sílu.

Pane poslanče, jak zatím hodnotíte práci vlády v boji proti epidemii koronaviru?

Na jednu stranu člověk chápe, že vláda musela přijmout některá opatření. A to by i opozice měla v časech krize respektovat. A budeme se o tom bavit později, až se to vyřeší.

Ale z některých věcí jsem opravdu nešťastný. Hlavně z toho, jak některé věci vláda, nebo Ministerstvo zdravotnictví, evidentně fatálně zanedbalo. Je tu nedostatek zdravotnického materiálu, nedostatek roušek. Všechno tohle se mělo zajistit dříve. Už 28. ledna se náš poslanec Svoboda ptal, jak jsme připraveni, a ministr Vojtěch ho ujišťoval, že všechno je v pohodě a všechno je připravené. A teď se prostě ukázalo, že jsme připravení nebyli.

A to, co teď sledujeme, to je chaotická snaha zakrývat to sliby, že to všechno někdy bude.

V podstatě udělali to, že větší část odpovědnosti přesunuli na obyvatelstvo.

Je třeba říct, že obyvatelstvo reaguje neuvěřitelně pozitivně, bere to vážně. Ohromné poděkování si zaslouží zdravotníci, záchranáři, ale i prodavačky a všichni lidi, kteří zajišťují, že se to tu nezhroutilo, třeba i za cenu vlastního rizika.

Ale vláda se jenom předvádí, místo aby na rovinu přiznala: Nemáme. Nedokázali jsme sehnat. Postarejte se sami. Místo toho vykládá, jak to dovezou a jak už je to na cestě.

Druhá část činnosti vlády jsou omezující opatření za účelem zamezení šíření viru, která mají povahu poměrně zásadního omezení lidských svobod, ale jsou ospravedlňována vyhlášeným stavem nouze. Souhlasíte s těmito opatřeními?

Souhlasím, s jistou výhradou toho, co jsem odpověděl na první otázku. Že vláda některé věci nemůže řešit, protože nemá dostatek věcí, které nedokázala sehnat. Ale chápu, že se vyhlásit taková opatření musela. Jsou tam jen některé věci úsměvné, třeba že povolí květinářství, proč proboha zrovna květinářství, a ne jiné typy prodejů, kde by to možná dávalo větší smysl.

Nemáte obavy, že by tato opatření mohla vést k dlouhodobějšímu omezení našich svobod?

Takové obavy mám, a velké. Člověk je připraven takto drastická omezení zvládnout po dobu nezbytně nutnou. Ale moc prostě funguje tak, že vždycky, když vám svobodu částečně ukrojí, tak ji hrozně nerada vrací zpátky.

Je pravda, že ta opatření zatím nejsou zákonem, ale jenom vládním rozhodnutím. To znamená, že pak nepůjdou úplně jednoduše prodloužit. Nemají na to nekonečně času, musela by to pak schválit Poslanecká sněmovna.

Ale samozřejmě, že z toho obavy mám. Moci se vždycky líbí, když se jí podaří občany zkrouhnout.

Váš předseda se v pondělí zúčastnil jednání představitelů opozice, kteří mimo jiné premiéra Babiše vyzvali, aby pravidelně informoval opozici o závažných krocích vlády. Jak to tedy mezi vládou a opozicí funguje doposud?

Funguje to, pokud vím, v nulovém režimu. Sněmovna se minulý týden rozhodla z bezpečnostních důvodů ukončit zasedání, pak vláda vyhlásila nouzový stav, na tom vyhlášení nouzového stavu byl předseda Poslanecké sněmovny, který, předpokládám, informoval předsedy poslaneckých klubů.

Ale jinak my opravdu nevíme, proč nejsou schopná odletět letadla do Číny. Vláda se prostě rozhodla, že bude řídit republiku přes tiskové konference, a má pocit, že to je to jediné správné.

Ono se to asi v čase krize nedá dělat jinak. Ale já si myslím, že je třeba současně zahájit rozpravu mezi všemi sněmovními stranami o tom, co bude potom. Jaká budou kompenzační opatření pro podnikatele.

Věřme, že tu krizi nějak zvládneme, ale pak budeme muset zachránit všechny ty, kterým krize přinesla fatální propad. To už je teď zcela viditelné, že to přijde – cestovní kanceláře, restaurace... Nebo jakýkoliv živnostník, který teď musí, místo práce, hlídat děti. To všechno se pak bude muset řešit. A to by mělo být na základě široké shody vlády s opozicí.

Považujete za správné, že v minulém týdnu přerušila zasedání Poslanecká sněmovna? Podle informací na sněmovním webu se má sejít až 14. dubna. Není právě toto situace, kdy by měla jednat o to intenzivněji, byť třeba s nějakými hygienickými omezeními? Právník Zdeněk Koudelka napsal, že v krizových situacích dostává vláda větší moc, ale o to větší musí být kontrola ze strany opozice. Jenže nyní je opozice prakticky neviditelná. Nepřipravili jste se tím o hlavní tribunu?

Věřím, že Sněmovna se sejde dříve než v polovině dubna. Zejména, pokud by se musela řešit nějaká kompenzační opatření. Ta se budou muset udělat hodně rychle. Takže já předpokládám, že se Sněmovna sejde někdy na začátku dubna (Mezitím se rozhodlo, že se sejde již v úterý 24.3.- pozn. PL.cz).

Bude samozřejmě pravda, že padnou veškeré harmonogramy a plány. Bude se to dělat přes mimořádné schůze, vyhrazené těmto opatřením, takže se tam nebudeme utápět ve třech stovkách bodů, jako je tomu na schůzi řádné. To bych považoval za naprosto nesmyslné.

Jaké návrhy chystá ODS, jako nejsilnější Babišův vyzyvatel? V současné situaci k tomu asi není prostor, ale až bude potřeba obnovit ekonomiku a život v zemi, budete přicházet s nějakými svými návrhy?

Ano, představili jsme své návrhy už minulý týden. Jsou to návrhy krátkodobé, které by pomohly zajistit to nejdůležitější, zejména pohyb hotovosti, k pomoci těm, kteří jsou nejvíce postiženi.

Je tu i třetí a čtvrtá vlna EET, kterou vláda zavádí od začátku května, tak doufám, že i paní ministryně Schillerová pochopí, že to poslední, co teď podnikatelé řeší, je to, jestli si pořídí EET pokladnu.

Dále je to odklad splatnosti daní, včetně daně z přidané hodnoty a záloh na daně. Teď nám všem musí jít o to, abychom nedostali lidi do platební neschopnosti jen kvůli tomu, že stát od nich bude vymáhat něco, o čem si myslí, že na to má nárok.

Ministryně financí Alena Schillerová nabídla určitý „liberační balíček“, kterým chce podnikatele podpořit. Bude podle vás stačit, že jim stát posečká čtvrt roku s daňovým přiznáním?

Ten balíček paní Schillerové z pohledu toho, co jsme navrhli my, dostatečný není. Paní ministryně třeba trvá na své vlajkové lodi, na elektronické evidenci tržeb.

Takže ten odklad o čtvrt roku podle vás nic neřeší…

No on je to takový odklad-neodklad. Ona podnikatelům ta povinnost stále vzniká od 1. 5., jen paní ministryně slibuje, že to nebudou pokutovat. Bude to na libovůli úředníků, a s těmi bohužel občané mají své zkušenosti.

Teď mi třeba kolegyně říkala, že v Národním parku Šumava byla velká policejní zátahová akce, jestli si lidé náhodou netrhají medvědí česnek. No, teď budeme řešit medvědí česnek? Navíc v této době, kdy se dá pochopit, že si ho chce někdo zajistit i jako léčebný prostředek?

Takže se nelze spoléhat na úředníky, že slibují, že to nebudou vymáhat.

Myslíte, že se podaří vaše návrhy prosadit?

Věříme, že se to povede. My jsme nyní velmi umírnění v kritice vlády, i když ta přenáší odpovědnost na obyvatelstvo. To obyvatelstvo naštěstí funguje, snaží se tím procházet v klidu. Ale o to více se potom musíme zasadit, aby byli lidé co nejméně zasaženi těmi důsledky. Určitě pak budeme o to intenzivnější ve zpětném hodnocení těch chyb, které se zjevně staly.

Kritizujete ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za neschopnost. Já jsem přitom za celý týden nezaznamenal jediné vystoupení experta ODS na zdravotnictví, dokonce se obávám, že bych musel dlouho vzpomínat, kdo tento post „stínového ministra“ ve vaší straně právě zastává. Nechybí vám, jako hlavnímu vyzyvateli hnutí ANO, tato kvalifikovaná oponentura?

Expertem ODS na zdravotnictví je docent Bohuslav Svoboda. A ten již koncem ledna v Poslanecké sněmovně varoval, co nám hrozí, a ptal se vlády, jak je připravena. Vládní koalice tehdy hlasovací většinou odmítla se o tom bavit, ministr Vojtěch vystoupil, a řekl, že připraveni jsme.

V dnešních dnech vidíme, že připraveni naprosto fatálně nebyli.

Jestli má cenu v situaci, kdy vláda každý den vyhlašuje nějaké opatření, ještě říkat, co bychom my udělali jinak, to mi připadá fakt trochu nesmysl.

