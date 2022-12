Vláda chce změnit programové prohlášení. Normální podvod na voličích, vzkazuje opozice

Vláda bude revidovat svoje programové prohlášení. Ve hře je zvýšení spotřební daně z tabáku a alkoholu, návrat zdanění fyzických osob na úroveň před zrušením superhrubé mzdy, nebo třeba zvýšení věku pro odchod do důchodu a naopak zpomalení růstu důchodů, které jsou již vypláceny. Opozice to považuje za podvod na voliče a upozorňuje, že svoje rogramové prohlášení vláda neměnila ani za covidu, kdy HDP klesal, na rozdíl od současné doby, kdy roste.

„Musíme to udělat, protože když jsme ho psali, nemohli jsme vědět, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, že Evropa bude čelit takovéto masivní krizi, že proti nám povede Vladimir Putin takto silnou energetickou válku. Budeme programové prohlášení vlády upravovat a to je příležitost některé návrhy NERV přijmout,“ řekl ke změně programového prohlášení vlády ČR podle serveru Echo24.cz premiér Petr Fiala (ODS) s tím, že bude příležitost zabudovat do prohlášení i návrhy a připomínky NERV (Národní ekonomické rady vlády).

Právě zmíněný NERV ale upozorňuje na potřebu navýšit spotřební daň z tabáku a z alkoholu, návrat zdanění fyzických osob na úroveň před zrušením superhrubé mzdy či zvýšení věku pro odchod do důchodu, ale i zpomalení růstu samotných důchodů, jak píše Echo24.cz.

Naproti tomu předseda vlády Petr Fiala stále opakuje, že daně zvyšovat nechce. Z jeho současného vyjádření ale plyne, že ze svého kategorického „ne“ ke zvýšení daní couvá a že připouští jejich úpravu u daní konkrétně vybraných.

„Reagujeme na tu situaci a jeden dočasný daňový nástroj už jsme schválili ve Sněmovně, to je ta válečná daň (windfall tax). My nechceme zvyšovat celkové daňové zatížení, to nicméně neznamená, že nemůžeme hovořit o úpravě jednotlivých daní s tím, že když nějakou zvýšíme, tak jinou chceme snížit, na tom jsme se v programovém prohlášení domluvili a nehodláme na tom nic měnit,“ slíbil Fiala, že některé daně se budou také snižovat. Které to budou, to ale neřekl.

Co se týká např. v úvodu zmiňovaného zvýšení věku odchodu do důchodu, má podle Echo24.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí připraven pracovní návrh, z nějž vyplývá, že věk odchodu do penze by se mohl postupně zvyšovat ze současných 65 let až na hranici 68 roků.

Jaký je názor opozice na proklamovanou změnu programového prohlášení vlády, to sdělila nedávno ParlamentnímListům.cz bývalá ministryně financí a současná předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Premiér Fiala naprosto otevřeně mluví o tom, že vláda chce změnit své programové prohlášení, na základě kterého dostala důvěru od Poslanecké sněmovny. Hovoří o tom otevřeně i další členové vlády,“ potvrdila Schillerová, že jde o téma, které se reálně diskutuje s tím, že přichází v situaci, kdy tu astronomicky rostou ceny energií, je tu problém rostoucích cen potravin a vznikla naprosto šokující situace ve zdravotnictví, kde je nedostatek některých léků.

„Já si troufám tvrdit, že to by se za Babiše nestalo, že by léky nebyly. Viděli jsme obrovské fronty na dětských pohotovostech, fronty před lékárnami,“ je si jistá, že za minulé vlády bychom takové problémy neřešili. „A ministr zdravotnictví Válek místo toho řeší nové definice nadstandardů, za které se má platit. Kam to spěje,“ upozorňuje Schillerová.

„Čteme o tom, že ministr Stanjura vymýšlí, jak zvyšovat daně. V takovéhle krizi,“ kroutí nevěřícně hlavou bývalá ministryně.

„A teď ještě chtějí měnit programové prohlášení, svou smlouvu s občany. Naše vláda jej nezměnila ani za covidu, stále jsme se snažili v rámci možností své programové prohlášení plnit. Čili toto považuji za normální podvod na voličích,“ řekla Schillerová.

Dodejme, že pokud by to nastalo a vláda svoje programové prohlášení změnila, hodlá zřejmě opozice vyvolat další jednání o vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy.

„Neumím si představit nic jiného, než znovu vyvolat jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Na poslaneckém klubu ANO se o tom budeme určitě bavit, ta vláda se chová tak, že si důvěru Poslanecké sněmovny nezaslouží,“ uzavřela téma předsedkyně poslaneckého klubu ANO.

