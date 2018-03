Vláda dá krajům čtyři miliardy na opravy silnic nižších tříd. Skvělá zpráva, kvitovala rozhodnutí Vildumetzová

Dnes mohu ohlásit splnění našeho slibu, že dáme čtyři miliardy korun na opravy druhých a třetích tříd krajům,“ uvedl Babiš. O využití zbytku peněz bude podle něj vláda rozhodovat příští týden.

Pro kraje to znamená, že peníze, které od vlády na opravy silnic požadovaly, dostanou prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury v plné výši. Předsedkyně rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO) Babišovo rozhodnutí kvitovala.

„Můžeme tak mnohem lépe plánovat opravy silnic a mostů, které to nutně potřebují. Navíc tato suma zahrnuje i náklady spojené s navýšením mezd řidičů v regionální autobusové dopravě. Je to skvělá zpráva pro starosty měst a obcí a pro všechny občany našich krajů, protože stav především silnic nižších tříd je velmi trápí,“ uvedla Vildumetzová. „Mám velkou radost, že vláda plní příslib, který dala krajům ohledně financí na opravy silnic II. a III. tříd a také mostů. Regiony dostanou požadované finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v plné výši, tedy v částce čtyři miliardy korun,“ doplnila ve svém vyjádření pro ParlamentníListy.cz. „Je to skvělá zpráva pro starosty měst a obcí a pro všechny občany našich krajů, protože stav především silnic nižších tříd je velmi trápí,“ dodala.

Úspory jdou podle Babiše napříč resorty. Na státním dluhu vláda podle něj plánuje uspořit 300 milionů korun. Například ministerstvo spravedlnosti by mělo uspořit zhruba 200 milionů korun, ministerstvo kultury zhruba 100 milionů korun a ministerstvo školství 400 milionů korun.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v letech 2015 až 2017 poslal regionům na opravy silnic nižších tříd téměř 11 miliard korun. Loni v září oznámil, že ukončí program poskytování mimořádných dotací krajům na opravy silnic druhých a třetích tříd. Kraje s tím tehdy vyjádřily nesouhlas.

Vláda chce slevu 75 procent na jízdné pro studenty do 26 let a důchodce nad 65 let ve vlacích i autobusech zavést od letošního června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun.

Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 50 miliard korun.

Autor: ČTK, Kot

