Vláda likviduje českou ekonomiku, úplně se zbláznili. Okamura a Xaver spolu před kamerou, nářez ještě větší než obvykle

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura přijal pozvání do XTV, kde prozradil, jak spokojený je s výsledky komunálních voleb, ale i s energetickou politikou české vlády. Vadí mu, že vláda uvažuje o zvýšení věku odchodu do důchodu, a přitom podle něj vyhazuje stamiliardy oknem. „Tato vláda úplně likviduje Českou republiku. Fiala se zaprodal, úplně se zbláznili,“ neudržel se Okamura. Rovněž vyjádřil výhrady k České televizi, protože „manipuluje a cenzuruje“.

reklama

„Já musím říct, že s výsledky voleb jsem spokojený opravdu velmi. I média označila SPD za jednoho z vítězů. My jsme získali třikrát více zastupitelů, než jsme měli předtím. Máme tudíž skoro pět set zastupitelů. A jsme zastoupeni ve všech krajských městech včetně pražských městských obvodů.

Senátní volba je naproti tomu jiná volba – je dvoukolová, zatímco všechny ostatní volby jsou v České republice jednokolové. A protože SPD je jedinou konzervativní a vlasteneckou stranou v Parlamentu, tak v případě dvoukolové volby se proti kandidátovi SPD a proti SPD spojí samozřejmě všichni ti ostatní,“ řekl k nedávným volbám do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu.

Záznam celého pořadu najdete ZDE.

Komunální volby podle jeho slov jasně ukázaly, že politika SPD má smysl. Zároveň šlo o jasné vysvědčení Fialově vládě, že občané nejsou spokojeni s tím, jak to vláda dělá.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátor Lubomír Veselý jako „alarmující vážnou věc“ zmínil, že ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) prohlásil, že posune hranici odchodu do důchodu, a sice na později než v 65 letech. „To je neuvěřitelné plivnutí vlády do tváře všem pracujícím lidem,“ komentoval Okamura.

Doplnil, že jde o nepřijatelný návrh, vláda podle něj škodí lidem a hájí cizí zájmy: „To, že vládní koalice Petra Fialy chce zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let, to je šílené. SPD s tím zásadně nesouhlasí. Oni na jednu stranu dávají miliardy Ukrajincům, chtějí za 100 miliard kupovat ty nejdražší americké stíhačky, podporují dávky nepřízpůsobivým, dávají desítky miliard solárním baronům, a teď říkají, že nemají pracující lidi na jejich důchody? Když vyhazují stamiliardy oknem na nesmysly, ve prospěch cizích zájmů. Tahle vláda musí skončit,“ rozčílil se šéf SPD s tím, že jeho hnutí se bude snažit těmto krokům zabránit.

„Pomoc lidem v energiích také není žádná. Vláda reálně nepřišla ještě ani se zastropováním cen energií. Viděli jste na svých složenkách, že by se vám snížily ceny energií? To stejně příliš nepoznáme, protože ceny zastropovali násobně výše, než by mohly být zastropovány. Oni zastropovali ceny na šest korun za kWh, přitom to lze zastropovat bez problémů na 1,50 až dvě koruny za kWH, protože českou elektřinu vyrábíme za 70 haléřů,“ zdůrazňoval Okamura.

To vše, protože se podle něj český premiér zaprodal: „Oni jdou na ruku Němcům, protože prosazují nesmyslný Green Deal, kvůli kterému mají potom nedostatek elektřiny, tak potřebují naši elektřinu. Takže premiér Petr Fiala se prostě zaprodal místo toho, aby realizoval návrh SPD, aby se naší levnou elektřinou nejprve naplnily potřeby českých občanů a firem, když máme nadbytek levné elektřiny díky našim jaderným a uhelným elektrárnám. Oni se zbláznili,“ zdůrazňoval Okamura.

Psali jsme: Prodej levné elektřiny přímo. Okamura setřel Fialu

Opět volal po nasmlouvání dodávek plynu přímo s Ruskem a připomněl, že přesně tak činí jiné evropské státy: „Udělá to tak Německo, Maďarsko, Slovensko a Rakousko. Ale vláda Petra Fialy prostě ideologicky nechce mít přímou smlouvu s Ruskem na levný plyn, takže ten stejný plyn nakupujeme dráž přes Německo. Oni z nás úplně dělají užitečné idioty,“ klepal si Okamura na čelo.

„Vládní koalice Petra Fialy v rozpočtovém výhledu na celé volební období navrhuje, a tato vláda chce zadlužit Českou republiku, o 1,2 bilionu korun. To je rekord rekordů, který může způsobit rozpočtový kolaps České republiky, jim je to ale evidentně jedno, proto ve Washingtonu naslibovali předražené nákupy zbraní,“ dodal s tím, že všechny již zmíněné výdaje plus platby do EU za 30 miliard by se měly přeskupit na domácí řešení energetické krize.

Podle průzkumu v České republice žije půl milionu seniorů pod hranicí chudoby. Další víc než milion seniorů je podle Okamury už na hranici chudoby. „Dokonce i u pracujících lidí a u lidí v produktivním věku je za vlády Petra Fialy čtyřicetiprocentní nárůst nových exekucí,“ upozornil, že problém je obrovský a je potřeba jej okamžitě řešit a přehodnotit výdejovou stránku státního rozpočtu.

Senátorka Němcová před pár dny v televizním vysílání naopak říkala, že se „máme zlatě“, poznamenal moderátor. „Paní Miroslava Němcová, senátorka z ODS, kandidovala v komunálních volbách ve svém městě na Vysočině a neuspěla, lidé ji nezvolili. Arogantně tu vždy špiní každého, kdo má jiné názory,“ opřel se Okamura do senátorky.

„Není ona štangle salámu nakonec?“ zeptal se Veselý a narážel na to, že štanglí salámu nazvala protikandidátku Miloše Vystrčila v senátních volbách na Vysočině Janou Nagyovou. „To nevím, takhle podobně se na ni nekoukám,“ odpověděl Okamura a dodal: „Paní senátorce Němcové za její statisícový plat senátorky se možná žije jako ve zlatě, ale je úplně mimo realitu. Do Senátu raději kandidovala za Prahu 1, protože u ní na Vysočině by ji už nezvolili, protože ji nemají rádi a nikdo jí nevěří,“ pousmál se lídr opozičního hnutí SPD.

Dotazován byl také na to, zda by se měly zvyšovat poplatky za veřejnoprávní média: „Určitě ne. Já už jsem osm let nebyl pozván do hlavního diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce, protože cenzurují. Veřejnoprávní média v tuto chvíli neplní svou funkci. Česká televize porušuje zákon a manipuluje vysílání, které není vyvážené. Podívejte se na Reportéry ČT, na Marka Wollnera, cenzuroval a odmítl odvysílat připravené reportáže o organizovaném zločinu hnutí STAN, protože vládní pětikoalice manipuluje za veřejné prostředky vysílání České televize,“ poukázal Tomio Okamura, že médium veřejné služby je tímto způsobem zneužíváno.

Psali jsme: Miroslav Macek: Neměl by se Fiala také ozvat a chtít peníze na vyrovnání rozpočtu Dáme půl miliardy Ukrajině ročně, ohlásil Lipavský. Macka zvedl ze židle. Toto napsal Na Václavák! „To zvládneme, Ukrajinu ubráníme, krizi přežijeme!“ Zve Milion chvilek Zklamání z vlády. „To jsou masy až statisíce lidí.“ Březina si servítky nebral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.