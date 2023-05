Vláda má zbytečných 200 miliard? Tak proč snižuje důchody? U Moravce to vřelo

Jak to bude dál s energetikou v Česku? A co se stane se společností ČEZ? Před kamerami ČT o tom diskutovali bývalý ředitel ČEZ a bývalý vládní zmocněnec Jaroslav Míl a analytik Michal Šnobr. Míl to vzal zostra a obvinil vládu Petra Fialy (ODS), že se chystá na plán, ve kterém vydá 200 miliard. „Pokud je má, tak nevím, proč se dnes snižují důchody,“ zuřil Míl. Šnobr nabídl trochu jiný pohled.

Podle Míla je naprosto nesmyslné zestátňovat ČEZ a stejně tak je podle něj naprosto zbytečné sepisovat státní energetické koncepce, které nikdy nikdo realizovat nebude, protože jsou zastaralé už v době svého vzniku.

Upozorňoval také na to, že český stát může stavět nové bloky v Dukovanech, aniž by tím nějak ovlivnil minoritní akcionáře ČEZu. Stát místo toho uvažuje o vytěsnění minoritních akcionářů.

„To, co říkám já, to vyjde na 4,5 miliardy. A vytěsňovat minoritní akcionáře na 200 miliard, tak to já teda nevím, kde je stát vezme. A pokud je má, tak nevím, proč se dneska škrtají důchody. Stát tím převede na bedra daňových poplatníků vyřazování uhelných dolů i modernizaci Dukovan, a slepice, která snáší zlatá vejce, to je ta distribuce, tak té se chce stát zbavovat, je to nesmysl. Ta investice bude tak velká, že každému občanovi vzrostou poplatky o sto procent. O 100 procent se zvednou i náklady na udržení stability sítě. Podle mě je to nesmysl a stát by se neměl té distribuce zbavovat,“ hřímal ve studiu Míl.

„My s tou cestou nemusíme souhlasit, ale Francie nám ukazuje cestu, kudy se bude Evropa ubírat. Problém ČEZu není v tom, že by neměl peníze na stavbu jaderné elektrárny. Jeho problém je v tom, že neprokáže, že je taková investice rentabilní, a to soukromá společnost musí prokázat vždycky,“ upozorňoval Šnobr.

Míla však nepřesvědčil. Podle něj stát nemusí strukturu ČEZ měnit. Francie podle něj vůbec není příkladem vhodným k následování. Model, ve kterém stát drží 70 procent akcií ČEZ, je podle Míla funkční a není třeba ho měnit. „Já rozumím tomu tlaku menších akcionářů na nákup akcií vládou v době, kdy je to nejvýhodnější, ale není nutné to dělat, nechal se slyšet Míl.

Trval si na tom, že stát vůbec nepotřebuje tento krok dělat.

„V roce 2004 se tady rozhodlo o podpoře fotovoltaických zdrojů. Já jsem tehdy místopředsedovi vlády říkal, že to bude stát hodně peněz a on se mi tehdy vysmíval. Ukázalo se, že to opravdu hodně peněz stálo. Ale lidé jen využili příležitost, investovali do toho své peníze a stát najednou přišel a začal tyhle investice zdaňovat. Výsledkem je, že lidé přestali státu věřit a výsledkem je, ž když teď stát chce znovu rozjet fotovoltaické projekty, tak to musí dotovat a dát lidem peníze předem…. Tohle je podle mě základní chyba. Stát by měl jako první respektovat věci, které si v zákonech sám schválil,“ nešetřil dál kritikou Míl.

„A druhá věc je, že by vláda měla fungovat jako správce majetku a neměl by fungovat jako podnikatel. Měl by otevřít prostor pro to, aby tu lidé chtěli podnikat,“ nechal se také slyšet. Pokud i stát vystupuje jako podnikatel, je tu problém. „Výsledkem je, že za padesát let jsme postavili méně kilometrů dálnic než Poláci za 10 let,“ upozorňoval.

Podle Šnobra asi bude nutné jít cestou zestátnění ČEZ, ale zdůraznil, že to bude třeba udělat tak, aby byli i minoritní akcionáři uspokojeni a že díky tomu nedojde na vlnu velkých sporů a ústavních žalob. Vláda Petra Fialy (ODS) se teď podle Šnobra snaží minoritní akcionáře vystrašit.

