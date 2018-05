Vláda maká. Ministryně Schillerová prozradila na ČT, co chystá v oblasti daní

Vláda hnutí ANO za podpory KSČM. Jedno ze skloňovaných témat současné politické scény. „Je potřeba počkat, jak to dopadne,“ reaguje Schillerová, zda by neměla vnitřní dilema v případě, že by vláda byla podporována ze strany komunistické strany, a připomněla, že KSČM by nebyla ve vládě. Zároveň zdůraznila hledisko programu. „Je především důležité dojednat program,“ uvedla a dodala, že jejím cílem není zvyšovat daně. Současně vysvětlila, že i přesto, že neví, jaký bude další osud vlády v demisi, je podle ní zapotřebí pracovat. „Ta práce určitě není zbytečná, pracujeme tak, jako kdybychom měli pokračovat. My nemůžeme čekat, až vláda získá důvěru,“ řekla.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP

Ministryně financí v demisi

V přípravách podle jejích slov je nový zákon o daních z příjmů. Ještě letos chce Ministerstvo financí zrušit zavedenou superhrubou mzdu, aby se daně počítaly od příštího roku pouze z hrubé mzdy. To by znamenalo snížení daně ze mzdy o více než jeden procentní bod. Schillerová hodlá nově zavést devatenáctiprocentní sazbu z hrubé mzdy. To znamená z částky, kterou vidí zaměstnanec na výplatní pásce. Uvedla příklad. Zaměstnanec, který má například hrubou mzdu 25 tisíc měsíčně, tak po změně odvede na dani o 275 korun méně. Podle ní ministerstvo chtělo přistoupit k tomuto kroku až v momentě, kdy si to bude moci z hlediska státního rozpočtu dovolit. A to podle jejích slov nyní lze. „Dobře daně vybíráme,“ odůvodnila a zdůraznila, že se očekává čtyřprocentní růst daní.

„Musíme to kompenzovat OSVČ,“ vysvětluje dále Schillerová. Podle ní se dlouho hledal způsob, a toto by podle ní mohla být cesta. I živnostníkům sice daň z příjmu vzroste, z 15 procent na 19 procent, ale to by měla kompenzovat úleva v podobě započítání tří čtvrtin pojistného do výdajů. Například u advokáta s měsíčním příjmem 140 tisíc bude podle ní úleva činit asi 2 600 korun.

S ohledem na Brexit také současně zmínila, že v této chvíli lze očekávat, že Česká republika po roce 2020 kvůli britskému odchodu z EU zvýší své každoroční příspěvky do unijního rozpočtu. „Jednání začala, uděláme vše pro to, abychom platili co nejméně,“ řekla.

autor: sla