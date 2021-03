Vláda přece není vládou jednoho muže, rozčiloval se Bartoš nad Babišem

Až po Velikonocích se dozvíme, jestli se restrikce rozvolní a děti půjdou do školy. V rozhovoru pro Nový den CNN Prima News to připustil premiér Andrej Babiš (ANO), jenž míří do Izraele. Na jeho slova následně ve vysílání reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Úvodem se Bartoš vyjádřil k tomu, jak se proměnila komunikace s vládou a s premiérem. Komunikace, na kterou si Piráti dříve stěžovali. „Ten moment, kdy vláda vlastně vyhlásila nouzový stav, řekněme jako reakci na tu čtvrtou vlnu a na tu neutěšenou situaci v nemocnicích, tak to dost spadlo. My jsme na tom mítinku, který s vládou byl, v ten den, kdy se probírala ta pandemická situace, tak jsme třeba reagovali na návrhy vládních opatření těch restrikcí, rozporovali jsme systém zavedení okresů, poslali jsme ministru Blatnému komentáře k těm návrhům... Ale tu odpověď aspoň já v ruce nemám. Stejně tak vlastně vláda už má dva měsíce od Pirátů připomínky k nedopracované očkovací strategii, a je-li to očkování to nejdůležitější, tak skutečně tam jsou obrovské mezery. Je možno řešit například první dávku pouze AstrouZenecy, nepracovat s těmi dvoudávkovými režimy. A ani k těm připomínkám jsme se nedostali a vidíme, že ta situace stále není ideální,“ poznamenal Bartoš. Sám Bartoš byl v kontaktu s premiérem naposledy – ohledně faktických věcí – zhruba před 10 dny.

A jaký vývoj má podle Bartoše občan očekávat? Mluví se o Velikonocích, ale je tomu tak podle Bartoše? „Když se podíváme na čísla R a vlastně na ten start testování ve firmách, efekt to mít bude. Ale když se podíváme na stavy volných lůžek v nemocnicích, a ten systém má stále nějaké rezervy, tak my skutečně budeme ještě teď čelit vyššímu nárůstu počtu hospitalizovaných lidí. Když se podíváme na data, jak vypadá tento měsíc z pohledu nejen těch lidí, kteří končí v nemocnici, ale i třeba struktury těch zasažených věkových kategorií, tak se to skutečně mění, a já bych stále čekal, že vláda bude komunikovat zcela jasně ten výhled – nemůžete žít ve světě, kde vy víte dopředu maximálně, co bude dva týdny, a to se vám to ještě může výrazně změnit. Ale je to vláda, která nese tu zodpovědnost,“ poznamenal Bartoš.

Podle svých slov je rád, že na úrovni krajů tu mravenčí práci zvládají. „Nebo po tom, co stát dodá nebo nedodá vakcíny, tak skutečně to zvládají dobře hejtmani v České republice. To je ta koncovka směrem k občanům, ale očekával bych, že skutečně – a je to už rok trvající stav, kdy ta vláda prostě řekne: Když se stane toto, uděláme toto, protože ti lidé žijí v nejistotě, třeba z pohledu podnikajících subjektů. A my jsme o tom hovořili už před půl rokem. Ty reakce byly: Vládo, řekněme nám, jak to bude. Protože jestli to bude stále takto, tak my zavřeme, bez dluhů, a ukončíme, nebo najdeme jiný způsob podnikání naší živnosti, ale ta situace, kdy vy vlastně nevíte, jestli vy druhý den máte mít otevřeno nebo nemáte, to je ten největší faktor likvidace toho malého podnikání,“ sdělil Bartoš.

Závěrem se pak Bartoš vyjádřil k návrhu premiéra ohledně úřední maturity. „Od toho máme ministerstva, že přece vláda není vláda jednoho muže, Andreje Babiše. Mně proto přijde jako naprosto nemístné, ale děje se to v oblasti zdravotnictví, děje se to v oblasti průmyslu, že panu Babišovi přijde nějaké téma zajímavé, tak ho prostě čtrnáct dní točí v médiích, aniž by dbal názoru odborné veřejnosti nebo toho daného resortu. Prostě od toho ta ministerstva jsou a s těmi návrhy má přicházet přece ministr. Není možné, aby se v přímém přenosu přes média v danou chvíli hádal ministr s premiérem, jak to bude. Podle mě je zásadní podívat se na to, jakým způsobem probíhala výuka tento poslední rok,“ sdělil Bartoš.

Podle něj maturita není jenom zkouška z nějakých čtyř předmětů. „Ta má své jasné části. Je tam nějaká část profilová. Máte odborné školy, kdy vlastně ta praktická zkouška je faktické ověření toho, že ten člověk ovládá ten obor a je to zcela zásadní pro ty absolventy, když by měli nastupovat do nějakého zaměstnání. Jestli tedy bylo ověřeno, že skutečně ty dovednosti mají,“ sdělil Bartoš se slovy, že Babiš si udělal sólíčkovou akci, kde nezvážil dopady, ale pouze to, jakým způsobem to zafunguje u voličů.

