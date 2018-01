Vláda probere řadu návrhů MF či jmenování soudců

Resort předložil k projednání ministrům také novelu, podle které by banky, poskytovatelé platebních služeb nebo advokáti a poradci měli mít povinnost poskytovat daňové správě údaje, které vyplývají z využívání zákona o boji proti praní špinavých peněz. Česká národní banka by také mohla získat možnost vydávat vedle pamětních mincí i pamětní bankovky a obchodní mince.

Ministři se budou dnes zabývat také akčním plánem boje s korupcí na letošní rok či chystanou páteční cestou premiéra Babiše na Slovensko. Probírat by měli také návrh novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci, která by měla upravit získávání důkazů mezi členskými státy Evropské unie, či návrh memoranda, podle něhož by současná nižší spotřební daň ze stlačeného zemního plynu (CNG) byla zachována i po roce 2020.