Vláda projedná Istanbulskou úmluvu

Kabinet by se měl po týdenním odkladu zabývat také prvním návrhem státního rozpočtu na příští rok, na programu jsou také dlouho slibovaná ústavní novela o ochraně vody nebo novela insolvenčního zákona.

Ohledně Istanbulské úmluvy vláda rozhodne, zda dokument pošle k ratifikaci do Parlamentu. Česko úmluvu podepsalo v roce 2016. K tomu, aby začala platit, ji musí ratifikovat Sněmovna a Senát a podepsat prezident. ČR patří v EU k menšině zemí, které dokument dosud nepřijaly. Členské státy na začátku června odhlasovaly, že se sedmadvacítka k úmluvě připojí. Kabinet předem oznámil, že se ČR při hlasování zdrží.

Vláda by se měla zabývat také prvním návrhem státního rozpočtu na příští rok. V materiálu, který ministerstvo financí původně předložilo kabinetu, byly navrhovány snížené výdaje většiny ministerstev a celkový schodek měl být 235 miliard korun. Po jednání vlády minulý týden ale ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) novinářům řekl, že kabinet plánuje deficit 270 miliard korun.

Na programu kabinetu je i dlouho připravovaná novela o ústavní ochraně vody. Místo formulace, že stát dbá "o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství" by měla Ústava nově obsahovat ustanovení, že stát dbá "o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí". Kabinet projedná i nová pravidla pro zakládání energetických společenství pro sdílení místně vyrobené elektřiny.

Podle novely insolvenčního zákona by se měla zkrátit délka oddlužení z pěti let na tři roky. Návrh zavádí do českého právního řádu část evropských pravidel, která měla být v Česku účinná už před téměř rokem. Kabinet by měl také rozhodnout o tom, jakou podporu na bydlení bude stát od července vyplácet uprchlíkům z Ukrajiny.

Na programu je i poslanecká novela opozičního hnutí ANO, které navrhuje další odklad ukončení zapisování rodných čísel do občanských průkazů. Rodná čísla by se měla podle novely objevovat v průkazech vydaných do konce roku 2028 místo do konce roku 2024. V další novele navrhuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI).

Mezi materiály na programu kabinetu je i zpráva ministerstva zahraničních věcí o revizi vztahů s Ruskem, ale i návrh nařízení na zřízení vládního výboru pro strategické investice. Kabinet posoudí i možnost vstupu do dvojice řízení u Ústavního soudu, ministři proberou i finanční dary v rámci programu Pomoc na místě nebo usnesení týkající se navýšení peněz na služební příjmy policistů v souvislosti s ochranou hranic ČR.

