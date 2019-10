Vláda projedná umožnění 1 500 mimořádných víz pro Ukrajince

Vláda projedná možnost udělení 1 500 mimořádných pracovních víz ročně pro Ukrajince, kteří by mohli pracovat v zemědělství nebo potravinářství. Navrhují to ministerstva zemědělství a vnitra v nařízení vlády, které kabinet Andreje Babiše (ANO) probere ve středu. Ukrajinští pracovníci by mohli také pracovat v lesnictví, kde se kůrovcová kalamita bude řešit i následující roky.

„V ČR již několik let přetrvává kritický nedostatek pracovních sil, přičemž v současné době je neobsazených zhruba 325 000 pracovních míst. Z tohoto počtu připadá na obory zemědělství, potravinářství a lesnictví a profese s těmito obory související zhruba 57 000 míst. V rámci těchto profesí je největší poptávka po obsluze pojízdných zařízení, obsluze stacionárních strojů a zařízení, pomocných pracovnících v zemědělství, lesnictví a rybářství, výrobcích a zpracovatelích potravin a po mechanicích a opravářích strojů a zařízení,“ uvádí důvodová zpráva k nařízení.

Každý měsíc by tak mohlo být odsouhlaseno 125 žádostí, ročně maximálně 1 500. Vyřizovat je bude zastupitelský úřad ČR v Kyjevě. Zaměstnavatelem Ukrajinců nebude moci být žádná agentura práce, ale pouze přímý zemědělský, potravinářský nebo lesnický zaměstnavatel. „Platnost nařízení vlády je navržena do konce roku 2022, a to v návaznosti na každoroční vyhodnocení fungování nástroje a situace na trhu práce,“ dodává zpráva.

V lesích chybějí podle ministerstva jak kvalifikovaní dělníci, například na těžbu, kácení a odvoz dřeva, tak nekvalifikovaní pracovníci pro pomocné a pěstební práce, například úklid a následné zalesňování. „Přes dosud přijatá opatření se daří kůrovcovou kalamitu zvládat velice složitě a úplné vyřešení této otázky lze očekávat v horizontu minimálně následujících pěti let,“ přibližuje úřad dobu, po kterou bude třeba nedostatek pracovní síly v lesích řešit.

V roce 1990 v lesnictví pracovalo na dělnických pozicích 58 000 lidí. Loni podle státního podniku Lesy ČR bylo v zaměstnaneckém poměru v lesnictví na dělnických pozicích přibližně 13 000 lidí. Další tisíce v lesích pracují jako živnostníci.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Vláda na konci července schválila dotační program, jehož prostřednictvím by nestátní vlastníci lesů mohli letos a příští rok získat až 2,5 miliardy korun. Dotační program by měl kompenzovat nižší ceny dříví na trhu kvůli kůrovci. Podle předpokladů ministerstva objem kvůli kůrovci vytěženého dřeva letos dosáhne 15 až 20 milionů metrů krychlových, před dvěma lety to bylo zhruba šest milionů metrů krychlových, stoupající trend bude pokračovat. S nárůstem těžby se pak úměrně zvýší i rozsah ploch určených k zalesnění.

Psali jsme: Ministerstvo zahraničí zahájilo kárné řízení s bývalým velvyslancem v Íránu Čumbou Ministerstvo vnitra: Vláda schválila novelu zákona o pobytu cizinců Česko zatím nemá velvyslance v Rusku, Pivoňka čeká na vízum Asociace cestovních kanceláří: Systematické kontroly cizinců se budou týkat občanů téměř šedesáti mimoevropských zemí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.