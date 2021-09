Vladimír Špidla pohovořil, jak by měl fungovat stát. Je na to i strategie

Expremiér Vladimír Špidla z ČSSD se v rozhovoru pro DeníkN.cz rozmluvil mimo jiné o státní správě. Ta, kterou by označil za dobře fungující, by měla být stabilní, inovativní a také schopná diskutovat strategické otázky. V Česku podle jeho slov politickému vedení země chybí síla státní aparát formovat.

Velkým problémem české státní správy je podle Špidly resortnost. „Jednou jsem v nadsázce řekl, že Česká republika je víceméně konfederace resortů. Dohoda je velmi obtížná a velmi nahodilá, závisí na aktuální síle ministra či ministryně a podobně. Posun k systému dlouhodobého vedení doposud nevidím,“ uvedl Špidla, podle nějž nám stále chybí sjednocující prvek, jenž by udával směr.

Někdejší český premiér se v rozhovoru rozmluvil také o Strategii Česko 2030, což je podle něj velmi rozumně zpracovaný dokument. „Jde o skutečnou strategii, kterou by bylo možné realizovat. Jejím schválením to ovšem skončilo, byť ne úplně – viděl jsem některé návazné strategie, které se na ni odkazovaly, pořád je to ale nedostatečné,“ zmínil Špidla.

„Efektivní politická demokracie je založená na demokratických a efektivních politických stranách. To je zásadní rozdíl mezi námi a Německem, naše politické strany nejsou schopny strukturálně dostát úkolu, který mají. Prostě nejsou,“ dodal k tomuto tématu také Špidla.

Ten v minulosti také říkal, že se upozaďují volby a politiku vykonává státní správa – a to ideologicky. „Když se snažíte prosadit politickou představu, netušíte, na jaký odpor narážíte. Když nemáte schopnost vlastního kabinetu, který vám poskytne ideovou pozici, tak to chcete od ředitelů odborů. A oni vám zcela poctivě říkají svoje koncepty. Nepodvádějí vás. Když se ale pokusíte prosadit veřejnoprávní pojišťovnu, narazíte na systém, který je zvyklý na staré, komerční pojišťovny a nebude se do toho hrnout. Není to tak, že by ti lidé dominovali, vlivem strukturální situace ale mají na politické záležitosti větší vliv, než by bylo správné,“ sdělil Špidla.

Pokud jde o dobré úředníky, tak vědí, kde je jejich místo a že nemají vytvářet politiku. „Ale situace je nutí, aby ji vytvářeli. Jen velmi málo komplexních záležitostí nemá žádný politický aspekt. Moje zkušenost je, že když mají přesunout hasičský záchranný sbor o padesát kilometrů, hned vědí, kolik je potřeba aut, jak má být složená posádka a kde v nákladu má být sekera. Ale musejí vědět, proč to mají udělat. A to se neděje, což je jeden z důvodů malé efektivity státní správy. Vy jim to zadání nedáte, udělat to ale musejí, takže to udělají podle svého vědomí a svědomí. Nemůže to ale být tak efektivní, protože to není jejich pozice a vlastně to ani nedělají rádi,“ dodal.

