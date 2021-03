Vládní expert: Anarchie, ohrožení demokracie. Konec státu. Za měsíc, víc lidé nevydrží

reklama

Epidemiolog pro CNN Prima News popsal několik problémů, se kterými se vláda nedokázala popasovat celý covidový rok.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 360 lidí

„Komunikace je jeden problém. Další věc je načasování opatření, které bylo v první vlně výborné, ale v těch dalších už nebylo. A pak je to z mého pohledu takovéto pozdní přicházení s věcmi, kteří už jinde ve světě byly běžné. My jsme z mého pohledu přišli s testováním, myslím v masivní míře, konkrétně to antigenní, my jsme velmi pozdě přišli s těmi sekvencemi mutací viru a divili jsme se, že nám to v lednu neklesá, jak to klesat mělo. My jsme pořád řešili, aby nás to moc nestálo a ono nás to stojí mnohem víc, když to načasujeme pozdě,“ konstatoval Smejkal s tím, že v sousedních zemích se drží rad odborníků, zatímco Češi se snaží hledat nějaké své cesty a to se nám pak nevyplácí.

Apeloval na vládu, že by měla mluvit jedním hlasem. Na vládě se mohou ministři hádat, ale pak mají mluvit jedním hlasem. Také mělo být jasné, o názory kterých odborníků se opíráme, aby se vědělo, že ti a ti odborníci radí to a to a ministr poté nahlas řekne, že akceptuje třeba 2 opatření ze 3, protože si je vědom toho, že to třetí opatření politicky na vládě neprotlačí.

V tuhle chvíli je podle Smejkala naprosto nezbytné masivně testovat ve firmách. Buď jednou týdně PCR testy, nebo dvakrát týdně antigenní testy. A firmy, které takto testovat nebudou, musí podle Smejkala zkrátka zavřít. Vedle toho by co nejvíc firem mělo využívat home office. Jenže velké testování ve firmách má začít až za několik dní a to je velký problém. „Bez testování to v tuhle chvíli fakt nejde,“ poznamenal Smejkal.

Další informace naleznete zde

Podle Smejkala by politici měli vzít v potaz, že epidemická čísla musí srazit rychle. „Protože lidé už to dlouho nevydrží, vydrží to maximálně do Velikonoc, bych řekl,“ zvedl epidemiolog varovný prst. „Pokud dodržíme opatření, což bude především masivní testování a všechno ostatní pojede v režimu velmi přísného lockdownu, tak se do těch Velikonoc můžeme dostat k nějakým číslům, která nás uklidní a pak se můžeme dostat k nějakému fázovanému rozvolňování, jako ve Velké Británii."

„Pokud se to nestane, tak si myslím, že veškerá důvěra lidí bude pryč, protože za tu slibovanou dobu se nedostaneme tam, kam chceme. Pak si lidi řeknou ‚vy si z nás děláte legraci. My jsme na těch číslech, jako jsme byli na začátku, tak k čemu ten lockdown byl‘. A tohle teda nechceme, protože pak už tu důvěru nemáme vůbec žádnou a můžeme se dostat k tomu, že tady dojde k úplné anarchii a budeme opravdu žít v zemi, kde myslím, že může být ohrožena i demokracie, protože lidé přestanou věřit ve stát,“ bil na poplach Smejkal.

Psali jsme: Ať očkování propaguje i Jaromír Jágr, zaznělo u Moravce Cikrt, Kubek, Hel: Nejhůř od listopadu 89. Jediné možné řešení, tvrdý zásah Tenhle nás zachrání, ukázal Babiš. On nic neví. A chce zavřít všechno jako Prymula Sedm minut nechali Klause ml. v Partii mlčet. A pak to bouchlo: Tady kolegové mluví o ničem, takže...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.