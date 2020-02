Vládní poslanec pustil buldozer a sbíječku navrch. Takový rozhovor vám ČT nepustí: Tragickej Honza Hamáček, předražený kšefty Maláčový, zoufalej Klaus a bezmocnej Babiš

Okolí Prahy a tamní domy už řadu měsíců vykrádají gangy. Policie je bezradná, ministr vnitra Hamáček taktéž, co na to říkáte? Kdo za toto zoufalství ze strany policie nese zodpovědnost?

Jak na vás působí koaliční partner ČSSD a její předseda?

No, trpělivost pana premiéra je obdivuhodná. Podle mě již pomyslný pohár trpělivosti dávno přetekl, zejména s jejich neskutečnými požadavky na výdaje státního rozpočtu – namísto toho, aby hledali, kde ty peníze naopak ušetřit. Inkluze, sociální dávky, atd.

Za vše – třeba poslední skandál s o miliardu předraženým IT systémem na MPSV ministryně Jany Maláčové. Přitom náš premiér odvolal ministra dopravy Kremlíka za pochybení u mnohem menší částky a kontroverzní zakázku na e-shop na dálniční známky za 401 milionů korun zrušil. Tady se nic neděje, je to bezmoc.

Samostatnou kapitolou je skandální zahraniční politika ministra Tomáše Petříčka.

Jsou pro nás levní, ale stále je to koaliční partner.

Kde bude ČSSD, ale třeba taky Trikolóra, po příštích sněmovních volbách?

ČSSD bude ve vládě až do konce, anebo dokud premiér vyhodnotí, že již opravdu to takto dále nejde. Je potřeba také vnímat roli prezidenta a dobu před krajskými a sněmovními volbami.

Jsem ale přesvědčen, že do konce volebního období to určitě nevydrží. Pokud tady bude ČSSD až do konce, tak bude mít tak 1,5 procenta. Pokud by odešli dříve, mohli by jako opozice mít šanci na procenta vyšší, ale jim jde o ta koryta.

A Trikolóra?

Trikolóra je nervózní, protože ty preference prostě nejsou tam, kde si myslí, že by je chtěli mít. V tomto duchu hovoří i její předseda, že je zklamán a že bylo očekávání od Trikolóry mnohem větší. Prezident Zeman se údajně někde vyjádřil, že se v případě Trikolóry jedná o „SPD pro bohaté“.

Já to vidím tak, že něco berou z voličů ODS, ale je to prostě málo. V krajích má Trikolóra spíše lidi, co bych nazval pytlem blech. Bývalí a současní členové ODS, Realisté, Svobodní a vůbec frustrovaní a ambicemi neuspokojení političtí turisté.

Zauzlení teprve vyplavou na povrch – a budou mít velký problém se vůbec do Sněmovny dostat. Lidi z Trikolóry v krajích jsou bezejmenní, žádné výrazné tváře. Trikolóru po počáteční euforii tipuji na stejné procento jako ČSSD, tedy nějakých 1,5 procenta.

