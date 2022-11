Vládní „prasečkář“ Jurečka zjevně netuší, o čem mluví. Komentátor si vzpomněl na slavný obrázek o lidovcích

reklama

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) byl hostem pořadu K věci na CNN Prima NEWS. A právě v tomto pořadu nešetřil kritikou na exprezidenta Václava Klause. Podle jeho slov se dopustil rozkrádání majetku a zničil bankovní sektor.

„Nemyslím si, že na území České republiky je krize, protože pokud se podíváme na tu situaci z pohledu toho, že máme čím topit, máme tady plné zásobníky plynu při vstupu do zimní topné sezóny, udělali jsme opatření na zajištění podpory domácností, malých a středních firem a veřejného sektoru – a teď finalizujeme ještě ta opatření, kromě těch dotačních podpor, v oblasti zastropování pro velké firmy, tak já si troufnu říct, že ve finále – a to ukážou i příští měsíce, tu situaci zvládneme,“ poznamenal v pořadu k otázce krize ministr Jurečka. Podle něj si udržíme nejnižší nezaměstnanost v EU.

Ve vysílání se Jurečka velmi zostra pustil do exprezidenta Václava Klause. Reagoval tak na kritiku někdejší hlavy státu, jež v minulosti uvedla, že vládní kabinet působí chaoticky a chování ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) je naprosto nepochopitelné.

Podle Jurečky se Klaus v minulosti dopustil rozkrádání státu a zničení bankovního sektoru. „To říká člověk, který dopustil rozkrádání majetku v době privatizace, zničil bankovní sektor a byl na začátku zadlužování státu?“ řekl doslova Jurečka.

„Situace není jednoduchá, snažíme se dělat kroky srozumitelně a včas, i když to není jednoduché,“ dodal pak ještě ministr. Na jeho slova reagoval i jeho oponent ve studiu Karel Havlíček (ANO), někdejší ministr průmyslu, obchodu a dopravy. „Pan prezident Klaus vás zkritizuje a má na to právo. Místo abyste věcně argumentoval, tak ho arogantním způsobem napadnete,“ řekl Havlíček s tím, že si má Jurečka zvyknout na kritiku. „Nejde vám to,“ dodal.

Pro ParlamentníListy.cz na Jurečkův výstup reagoval Petr Macinka, spolupracovník bývalého prezidenta a zakladatel strany Motoristé sobě.

„Jurečkovi bylo v době vlády Václava Klause asi tak dvanáct let, takže ač si dnes hraje na neohroženého hrdinu v bagru, poučování nás všech o ‚rozkrádání majetků v době privatizace‘ by se měl raději vyvarovat. Za prvé očividně vůbec netuší, o čem mluví, ale také by mu třeba někdo mohl připomenout obecně známý fakt, že místopředsedou všech vlád Václava Klause byl vždy šéf lidovců. Nejapný útok tohoto komicky působícího vládního prasečkáře na exprezidenta Klause, jímž chce akorát zamaskovat svou vlastní bezcennost, je útokem sebevražedným. Předseda Jurečka totiž ve své naivní prostořekosti naznačuje, že se lidovecké vlády měly podílet na jakémsi rozkrádání.

Výrokem o rozkrádání ale Jurečkovo sebemrskačství nekončí. Zvládá se střelit i do druhé nohy, když si cucá z prstu dezinformaci, že Václav Klaus měl stát na začátku jakéhosi zadlužování. Přitom jen letošní schodek státního rozpočtu, který schválila vláda, jíž je Jurečka místopředsedou, je vyšší, než kolik činil celý státní dluh České republiky v době, kdy byl v čele vlády Václav Klaus. Tehdy to byla doba rozpočtové zodpovědnosti a vyrovnaného hospodářství. Doba Mariana Jurečky je naopak dobou krachu, zmaru, krize, nejistoty, amatérismu, gigantického zadlužování současných i příštích generací na stovky let dopředu a de facto likvidace všeho, co se našim předkům podařilo vybudovat za desítky let před námi.

K poznámce o „zničení bankovního sektoru“ snad už ani nemá smysl se vyjadřovat. Jurečka by si měl nastudovat, kdo privatizoval české banky (výhradně do zahraničí), jak to probíhalo a že to nebyla vláda ODS (a lidovců), ale vláda ČSSD... Marian Jurečka skvěle naplňuje pointu slavné kresby Vladimíra Jiránka o lidovcích a renomovaných historicích. V tomto konkrétním případě dává ‚historie‘ jednoznačně za pravdu ‚renomovaným historikům‘,“ uvedl Macinka.

Na sociálních sítích pak na Jurečku reagoval i jihomoravský exhejtman Michal Hašek. „Pokud má pan předseda Jurečka problém s tím, co se dělo v naší zemi mezi lety 1990–1997, měl by každou kritiku kohokoliv z tehdejší vládní garnitury včetně Václava Klause začít omluvou za to, že KDU-ČSL byla tehdy součástí všech vlád – federálních a českých – a že tedy případně nese spoluodpovědnost za to, co bude dále kritizovat. Pokud to Marian Jurečka neudělal, je pokrytec a jeho kritika je falešná a prázdná,“ zmínil Hašek na Facebooku.

