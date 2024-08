Vládní zmocněnkyně na Pride naplno: Změny ještě rychleji. Školy, trestní právo. Brání tomu „podivné skupiny“

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4935 lidí



„V Česku, po dlouhých 18 letech od přijetí zákona o registrovaném partnerství, došlo místo manželství k uzákonění pouhého partnerství. Na Slovensku, ani ne dva roky po teroristickém útoku na podnik Tepláreň, se k moci dostala Ficova vláda, což způsobilo ještě větší tlak na místní queer komunity. V sousedním Polsku po dlouhých letech vlády strany Právo a spravedlnost nastává nesnadná, avšak velmi očekávaná změna. Maďarský Fidesz po letech omezování práv a svobod zejména trans a nebinárních lidí možná naráží na své limity,“ uvedl situaci, v níž se dle pořadatelů lidé hlásící se k sexuálním menšinám nacházejí, již samotný program akce.

A právě na tento popis navázal výzkumník Michal Pitoňák, jenž se na Univerzitě Karlově začal zabývat tzv. „geografií sexualit“ a zkoumá například „dopady menšinového stresu na neheterosexuální lidi“.

Fotogalerie: - V Pride Village

V polozaplněném kinosále Pitoňák započal upozorňovat, že „společnost přehlíží rozmanitost“. „Přehlíží, že nejsme binární, že nejsme nuly jedničky, že nejsme všichni prostě stejní,“ vysvětloval.



Dané vnímání se dle jeho názoru propisuje do zákonů, do kultury či do společenského uvažování a nesnášenlivosti čelí nejen LGBT osoby, ale též „nejrůznější další skupiny, které jsou ve společnosti v pozici méně mocných“. „Nejsou privilegovaní, ale jsou naopak nějak marginalizované,“ poznamenal, a že nejde jen o problém sexuálních menšin.



„Nezapomínejme, že všichni máme identity, který se kříží intersexuálně. Čili můžeme být zároveň ženami nebo transženami, zároveň můžeme mít sexuální orientaci menšinovou, nebo nemusíme, zároveň máme nějakou barvu pletí, nějakou náboženskou příslušnost a etnicitu, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě jsme komplexní bytosti všichni,“ pokračoval výzkumník Pitoňák.

Fotogalerie: - Týden hrdých LGBTQ+

Uvedl, že „naměřili“, že se nesnášenlivost propisuje do situace, kdy „opravdu velké množství mladých lidí, nejčastěji třeba nebinární mladí lidé, se bojí být sami sebou, být out ze strachu, z toho, že jim druzí ublíží nebo že nějakým způsobem budou jim konat násilí, dokonce i v rodině“. „Třetina mladých lidí se bojí vlastní rodiny z tohoto důvodu,“ upozorňoval.



Strach „být sám se sebou“ ve veřejném prostoru mají podle zjištění výzkumníka nejvíce gayové. „My vidíme, že jim je nejvíce vlastně fyzicky ublížováno v tom veřejném prostoru… Podobně třeba transženy čelí extrémní míře nesnášenlivosti ze strany společnosti, která prostě nějakým způsobem cisnormativně vyžaduje pořád prostě nějaké normy a odmítá tady tu rozmanitost,“ upozornil. Mezi lety 2017 a 2022 se dle něj „cítilo diskriminováno nebo obtěžováno plných 43 % LGBTQ+ lidí“. Situace se má zhoršovat s tím, že se o LGBTQ+ osobách mají bavit negativně i politici. To již prý cítí negativně až 71 % z nich.



Změna trestního zákoníku k ochraně LGBTIQ+

Anketa Je dobře, že Hlavní město Praha finančně podporuje Prague Pride? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2544 lidí



Sama by si prý ovšem přála víc – například abychom „v některých konkrétních změnách legislativy jako je dlouholetý boj o manželství pro všechny ještě statečnější a odhodlanější“. „Ale přeci jen můžu určitě vyjádřit jistou radost z toho, že se dějí některé konkrétní změny, viz třeba zvýšení určité právní jistoty dětí, které vyrůstají v rodinách stejnopohlavních párů,“ zmínila.



Naše společnost dle Šimáčkové Laurenčíkové „do velké míry poslední dobu čelí nárůstu určitých násilných tendenci, předsudečných postojů vůči nejrůznějším menšinám a článkům společnosti, a že jsme svědky jistého postupného zhrubnutí nemalé části společnosti“.

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023

„My se snažíme opravdu usilovně na různých úrovních hledat cesty, jak tento z mého pohledu nebezpečný trend přibrzdit, doufejme i jednou zmírnit, takže se co nejméně lidí v naší zemi budeme muset bát být sami sebou, vyjadřovat tím, kým jsou svobodně a velmi přemýšlíme o tom, jaká má být v této společné misi, v tomto společném úkolu role škol, role policie, role soudů, státních zástupců, jak vlastně možná lépe a systematičně podporovat činnost nevládních organizací, které poskytují právní poradenství přímou pomoc těm, kteří jsou obětmi předsudečného násilí, zažívají nějaké útoky na sebe z důvodu toho, kým jsou, co vyjadřují, koho mají rádi, k jakém menšině patří,“ řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

„Myslím si, že je velmi potřebné upravit a změnit trestní zákoník tak, aby všechny zvlášť zranitelné skupiny pojímaly stejnou míru ochrany. Dnes tomu tak není právě třeba ve vztahu ke LGBTIQ+ lidem na rozdíl třeba od jiných ‚menšin‘,“ oznámila s dodatkem, že se o tuto změnu snaží též přesvědčit ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra.

Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

Manželstvím pro všechny to nekončí, vzkazuje vládní zmocněnkyně



„Stejně tak si myslím, že dříve nebo později máme uzákonit manželství pro všechny samozřejmě za mě čím dříve, tím lépe,“ uvedla zmocněnkyně vlády Petra Fialy (ODS), která též působí v roli náměstkyně ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN).

Manželstvím pro všechny dle ní kroky vlády směrem k podpoře LGBTQ+ neskončí. Šimáčková Laurenčíková míní, že by již vláda měla chystat strategii, která bude „nějakým způsobem posouvat i ty další oblasti, které si zasluhují nějakou výraznou proměnu“, přičemž jmenovala systém vzdělávání a kulturu a atmosféru, v níž se „děti a mladí lidé učí o tom, jak funguje společnost, jak funguje svět, jak fungují vztahy“.

Fotogalerie: - Manželství pro všechny

„Proto bych si přála, abychom konečně do školy dostali takovou cílenou podporu duševní gramotnosti, duševního zdraví, jako něco, s čím se budou potkávat všechny děti od mateřských přes základní, střední s vysoké školy,“ zmínila dále vládní zmocněnkyně.



Moderní pojetí sexuální výchovy do škol

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 3% Nezvrátí 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14454 lidí



Děti dle ní potřebují v rámci sexuální výchovy získat „korektní informace“, aby se mohli „nějak dobře orientovat sami v sobě, ve vztazích, ve světě“. „A tam si myslím, že prostě dlouhodobě brutálně selháváme a že to vakuum, ve kterém určitá nemalá část společnosti – konkrétně dětí a mladých lidí – je právě v této oblasti, pokud jde o nějakou včasnou potřebnou informovanost, velmi nebezpečné, velmi rizikové a vlastně se sama sebe vždycky vnitřně ptám, jak je možné, že zde jisté podivné skupiny s velmi podivnými zájmy a motivacemi třeba této konkrétní změně tak mocně dlouhodobě brání,“ zaznělo.



Vzdělávání dětí v tématech intimity, blízkých vztahů a sexuality je dle vládní zmocněnkyně „do jisté míry ponecháno náhodě“ a záleží na tom, zda se konkrétní dítě „nachází v rodině, která s těmito tématy akutně pracuje a komunikuje je, anebo má to štěstí, že se tedy nachází ve škole, kde je osvícené vedení, které už s externími subjekty tato témata do školy postupně dostává a integruje do školní výuky“.

Fotogalerie: - LGBTQ+ proti Maďarsku

Pokud na tyto zdroje informací dle ní děti „nemají štěstí“, pak prý mají žít ve velkém riziku, že získá informace, které „nejsou bezpečné, nejsou korektní, podporují třeba nějakou paušalizaci, stereotypizaci či ostrakizaci“. Dle Šimáčkové Laurenčíkové to navazuje na to, před čímž varoval Pitoňák a vše může vést i k nárůst v sebevražedných tendencí z důvodu menšinové genderové orientace u mladých lidí.



„A každý takovýto příběh si myslím, že je obžalobou toho, co naše společnost ještě nezvládá a důvodem pro to, proč se můžeme snažit o ty změny ještě usilovněji a rychleji,“ vyzvala zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Psali jsme: Prague Pride s razítkem ministerstva školství. Žáci se mohou připravit Nadávky, které sem nejde napsat. Koláře vyobcovali „jeho vlastní“. Kvůli boxerce Skandál na olympiádě: Čeští umělci nemlčeli. Zazněla zlá slova Paříž řeší drag queen. Míří i do Prahy. Festival podpořila Pekarová i americký velvyslanec