Vlastimil Veselý: Česká imigrační politika přestává být racionální

Dvojí občanství a ukázková diskriminace

Upřímně řečeno, nikdy jsem nebyl velký fanda dvojího občanství. Člověk by se mohl rozhodnout, ke které zemi cítí nejsilnější pouto a kde chce uplatňovat svoje občanská práva. Některé země (např. Rakousko, Ukrajina, Norsko, Indie) dvojí občanství ani neumožňují. Ale ČR se od roku 2014 připojila k těm, které ano.

Původní text a více z cyklu ZA OPONOU MIGRACE ZDE

Podmínkou k získání českého občanství je mj. trvalý pobyt (aspoň 5 let, u občanů z EU 3 roky), trestní bezúhonnost, znalost českého jazyka a českých reálií a prokázání zdroje a výše příjmů.

Poslanci Exner a Rakušan (STAN) nyní prosadili neústavním přílepkem do vládní novely zákona zvaného Lex Ukrajina (ten řeší něco jiného – podporu Ukrajinců, kteří využívají statut dočasné ochrany), že Rusům bude dvojí občanství udělováno, jen pokud se vzdají ruského. Každému, kdo nesnáší dvojí metr, se hned rozbliká kontrolka. Bude to platit pro všechny rizikové země, které mohou být pro ČR ohrožením národní bezpečnosti, tedy i státy např. Blízkého východu a Afriky?

Existuje jiný stát Západu, který má podobně diskriminující výjimku pro Rusy nebo občany jiných zemí? Nebo si na nás zase budou ukazovat v zahraničí prstem, jako když pražská radnice ostudně zakázala vystoupení rakouské zpěvačky Netrebko, která je ruského původu?

Pro koho upřednostňovat pracovní víza?

rozšířilo svůj imigrační program, díky čemuž mohou občané osmi zemí, např. Srbska, Moldavska, Ukrajiny, Ruska a Běloruska, nově získat status hostujících pracovníků. Mohou si přivézt i své rodinné příslušníky. Platnost povolení je dva roky a lze ho prodloužit. Maďarsko v červenci, díky čemuž mohou občané osmi zemí, např. Srbska, Moldavska, Ukrajiny, Ruska a Běloruska, nově získat status hostujících pracovníků. Mohou si přivézt i své rodinné příslušníky. Platnost povolení je dva roky a lze ho prodloužit.

Eurokomisařka Johanssonová, která je odpovědná za katastrofální stav unijní migrační politiky, maďarská víza pro Rusy a Bělorusy kritizovala a dokonce obvinila Maďarsko z toho, že představují potenciální bezpečnostní hrozbu pro celou EU. Jako by do EU už léta neproudily stovky a tisíce imigrantů bez dokladů, jako by tito ilegálové nepředstavovali ještě vyšší bezpečnostní riziko. Potenciální bezpečnostní hrozbou jsou přitom i legální migranti z rizikových zemí. Např. podle zářijové zprávy BBC má Německo přijmout čtvrt milionu migrantů z Keni. 366 tisíc víz pro migranty z Afriky a Blízkého východu udělilo dokonce Polsko.

To vše jsme si mohli přečíst v mainstreamových médiích. Chybělo tam však, co na to řekl maďarský europoslanec András László překvapenému sálu Evropského parlamentu. Němci podobných víz pro ruské občany v posledních dvou letech vydali asi sto tisíc a další desítky tisíc vydaly Francie, Španělsko, Řecko ad., zatímco Maďarsko jich dosud vydalo pouhých sedm.

Dvojí metr? Kilometr. Další ilustrace toho, že Evropské komisi a mnohým europoslancům levicových frakcí nejde o bezpečnost, ale o potřebu šikanovat maďarskou vládu za úspěšnou migrační (a také zahraniční a energetickou) politiku suverénní země. Nemluvě o tom, že zákaz vydávání víz ruským a běloruským občanům by byl uplatněním principu kolektivní viny.

Pro Česko z toho plyne jednoduché poučení. Slepé papouškování unijních frází znamená bezpečnostní riziko nuceného přijímání nekvalifikovaných migrantů z rizikových zemí. Na druhé straně sebevědomá imigrační politika, i kdyby měla být navzdory bruselským výhrůžkám, dává šanci na konkurenční výhodu s vysoce kvalifikovanými pracovníky (převážně technických oborů) z kulturně kompatibilních zemí.

Západní Evropa dveře „uprchlíkům“ přivírá, ČR otevírá

Robert Kotzian si všimnul, že Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem předložilo koncem srpna do parlamentu návrh nového zákona o vstupu a pobytu cizinců, který má obsahovat mj. novinku – mimořádně širokou náruč pro lidskoprávní aktivisty legálně migrovat do ČR, což úplně bourá dosavadní praxi předběžné opatrnosti. Jak uvádí důvodová zpráva, „nástroj lidskoprávní politiky“ má být trvalým mechanismem, který aktivistům z celého světa umožní pokračovat v jejich činnosti z našeho území. Pro tyto „uprchlíky“ nebude stanovena roční kvóta (ekonomičtí migranti ji mají) a nebudou muset předkládat výpis z evidence trestů. Nejspíš proto, že právě pro svůj aktivismus jsou v domovské zemi trestáni. že Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem předložilo koncem srpna do parlamentu, který má obsahovat mj. novinku – mimořádně širokou náruč pro lidskoprávní aktivisty legálně migrovat do ČR, což úplně bourá dosavadní praxi předběžné opatrnosti. Jak uvádí důvodová zpráva, „nástroj lidskoprávní politiky“ má být trvalým mechanismem, který aktivistům z celého světa umožní pokračovat v jejich činnosti z našeho území. Pro tyto „uprchlíky“ nebude stanovena roční kvóta (ekonomičtí migranti ji mají) a nebudou muset předkládat výpis z evidence trestů. Nejspíš proto, že právě pro svůj aktivismus jsou v domovské zemi trestáni.

„Ale i v nesvobodné zemi mohou být trestáni za něco, co je trestné také u nás. Program pro lidskoprávní aktivisty z Ruska a Běloruska má pirátské ministerstvo zahraničních věcí již nyní – ovšem s roční kvótou 500 osob. Potíž paragrafu 52 nového cizineckého zákona je v tom, že má jít o trvalý mechanismus bez limitu a prakticky jediným důvodem pro legální migraci do naší země má být ‚lidskoprávní‘ aktivismus.“

Ten už ale dávno neznamená jen obhajobu demokratických hodnot, jako svobody slova, náboženství, pohybu či podnikání, ale třeba propagaci ideologie LGBTQ+, práva šaría nebo pašování ilegálních migrantů. Po schválení zákona bude už jen rozhodnutí vlády, odkud bude do ČR „lidskoprávní“ uprchlíky zvát. „Jak vidíme v důvodové zprávě, program se neomezuje jen na Evropu, ale myslí na aktivisty z celého světa včetně např. Afghánistánu, Sýrie nebo Somálska.“

Ministr Rakušan, který dosud dezinformuje o obsahu migračního paktu, tak navrhuje otevřít další migrační kanál, šitý na míru aktivistickým neziskovkám, který bude fungovat automaticky (protože zákon), bez větší pozornosti médií a veřejnosti. „K migraci do ČR už tedy nebude potřeba, aby v ČR existovalo volné pracovní místo. Postačí, že migrant bude ve své zemi dělat to, co aktuální politická garnitura označí jako lidskoprávní aktivismus.“ A to může být v podání progresivistických politiků skoro cokoli.

Návrh zákona je stále zaparkovaný ve sněmovně a čeká na své projednání. To může začít kdykoli, když pozornost médií a veřejnosti otupí, např. po Novém roce. Proto raději napište svému poslanci a senátorovi. Ještě stále to jde zastavit. Tato vláda má před sebou ještě tři kvartály a migrační pakt nemusí být posledním hřebejkem do bezpečnosti našich vánočních trhů.

Je to právě rok a měsíc, kdy jsem poprvé v životě navštívil Betlém. Ať se v úterý pod hvězdou zase něco narodí. Tajemný Štědrý večer vám všem.

