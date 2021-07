Vlastizrádce a lhář Zeman, spustila Němcová. A vzala to od virózy

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) konstatovala, že vystupování Zemana v pozici prezidenta se postupně zhoršuje, ale lidé si na jeho hrozné výroky zvykají už od roku 2013, tak jim dnes přijdou skoro normální. Osobně považuje Zemana za zrádce České republiky. „Platí to určitě, a po Vrběticích to platí dvojnásobně. ... Trvám na tom, že prezident kdy může, tak slouží ruským zájmům nebo čínským zájmům,“ prohlásila. Nešetřila ani Roberta Šlachtu s jeho hnutím Přísaha.

Moderátor Čestmír Strakatý přivítal v Reflexu senátorku Miroslavu Němcovou. A ta to vzala od podlahy. Hned v úvodu udeřila na prezidenta republiky. Podle Němcové je správné zabývat se tím, zda je Miloš Zeman ještě schopen úřad hlavy státu, když se sám v jednom z rozhovorů označil za hlavu policie, ačkoli to není pravda. Pochybnosti o Zemanových schopnostech vykonávat úřad budí prý i jeho vyjadřování ve vrbětické kauze.

„Ta dělící linie je v tom, zda prezident dělá věci úmyslně, nebo už neví přesně, neorientuje se v čase a místě, což by znamenalo, že je tam nějaká porucha na psychické úrovni, tak ta dělící čára se vede v tom, že třeba já zastávám názor, že prezident ví přesně, co dělá a že to dělá schválně. Někteří moji kolegové si myslím, že to dělá proto, protože některé jeho psychické rozumové schopnosti jsou natolik oslabené, že místy jakoby vypadává,“ uvedla Němcová.

Právníci ale senátory upozornili, že bez lékařských zpráv by senátoři těžko dokazovali Zemanovu možnou neschopnost vykonávat úřad a nedá se předpokládat, že by ji sám vydal senátorům dobrovolně. „Tomu už se teď směju,“ podotkla s tím, že ani v nejmenším nepočítá, že by Zeman udělal něco dobrovolně. Pro Senát.

Senát má přitom kontrolní roli ve věci dodržování Ústavy a na to prý Němcová myslí, když v horní komoře posuzují počínání prezidenta Zemana.

„Já osobně mám k němu strašně moc výhrad, nesouhlasím téměř s ničím, co dělá a kdybych mohla, tak bych byla ráda, kdyby na tom Hradě nebyl, ale chci postupovat podle zákona a proto tak zevrubně zkoumáme, jestli došlo k naplnění některého z článků Ústavy tak, aby Senát měl, jako ta instituce, která bdí nad ústavností, zasáhnout,“ uvedla Němcová.

Zeman je prezidentem od roku 2013 a podle Němcové se ve výkonu funkce stále zhoršuje.

„Nejprve přišla pohádka o viróze nad korunovačními klenoty. Potom si vzpomeneme na další kroky. Třeba pálení trenek. Připadá mi absurdní, že by kterákoli hlava státu začala pálit trenky a svolala k tomu tiskovou konferenci. My už jsme z toho všeho možná tak otupělí, protože se to vrství, téměř každý měsíc se něco takového stane, že už to bereme jako normu,“ upozornila Němcová.

Osobně považuje Miloše Zemana za zrádce České republiky.

„Platí to určitě, a po Vrběticích to platí dvojnásobně,“ zdůraznila s tím, že prezident zdiskreditoval tajné služby své země, čímž ohrozil bezpečnost celé republiky a oslabil pozici našich tajných služeb v mezinárodní komunitě, což je pro Česko velká rána. „Trvám na tom, že prezident kdy může, tak slouží ruským zájmům nebo čínským zájmům,“ prohlásila.

„Pro mě je nešťastné, že máme za prezidenta člověka, který je soudem uznaným lhářem. Minimálně ve dvou případech. V případě vnučky Ferdinanda Peroutky paní Kaslové a v případě pana Zdeňka Šarapatky. ... Soud shledal prezidenta jako lháře. A včera Ústavní soud ČR konstatoval, že prezident nepostupoval v souladu s Ústavou ve chvíli, kdy měl posoudit jeden ze zákonů, které mu poslala Sněmovna a Senát, kdy ho ani nevetoval, ani nepodepsal. Soud ponechal zákon v platnosti, ale konstatoval, že prezident nepostupoval v souladu s Ústavu. To je pro mě naleptávání demokracie,“ varovala Němcová.

Celý rozhovor naleznete zde

Ve druhé polovině rozhovoru prohlásila, že stále zvažuje kandidaturu na prezidentku, ale konečné rozhodnutí ještě neudělala. To, zda bude kandidovat, či ne, prý rozhodne v příhodný čas.

Podzimní volby budou podle Němcové o tom, zda se podaří rozbít mocenský blok Miloše Zemana a Andreje Babiše. A pokud se to podaří, pak nová vláda bude muset řešit situaci po covidu. Ta se bude mimo jiné týkat i oblasti školství, protože děti téměř rok nechodily do školy.

„To školství si musí vyhodnotit, co se vlastně stalo a jak byla nebo nebyla poškozena úroveň vzdělání těchto dětí,“ upozornila.

Nová vláda bude muset řešit také ekonomickou situaci země, protože státní rozpočet je na tom zle. Podle Němcové za to může právě vláda Andreje Babiše, která nakupovala respirátory za nesmyslně vysoké ceny a vedle toho dělala obrovské množství dalších chyb.

V dělání těchto chyb by podle ní navíc Babiš rád pokračoval a spojence k tomu hledá např. v Přísaze Roberta Šlachta. Šlachta slibuje, že zatočí s korupcí i řadu dalších věcí, které už v roce 2010 slibovaly Věci veřejné a v roce 2013 totéž sliboval Andrej Babiš. Přitom ještě jako policista Šlachta podle Němcové ukázal, že si nedokázal pořádně posvítí ani na nelegální paliče alkoholu, takže jsme nakonec byli svědky metanolové aféry. „Přes všechny indicie, které dostávala ta centrála, že se tam něco děje, tak nedělala vůbec nic. Vychází a jsou veřejně publikovány texty o tom, že ta upozornění přicházela i od renomovaných zahraničních služeb, z Ameriky a odjinud, tak já mám velké pochybnosti ohledně schopnosti pana Šlachty hájit pořádek a hájit právní stát,“ upozornila.

Osobně by si neuměla představit, že by ODS po volbách s Robertem Šlachtou spolupracovala. Jedním dechem však dodala, že jde jen o její osobní názor.

