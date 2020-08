Vnučka Peroutky u Drtinové prozradila, kam až hodlá pranici se Zemanem dovést

Vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová poskytla rozhovor DVTV. Její tahanice s Milošem Zemanem o odkaz novináře Peroutky se táhne již dlouhých pět let. Prezident měl o Peroutkovi prohlásit, že byl fascinován nacismem a napsal prý dokonce i článek s názvem „Hitler je gentleman.“ Nejdříve se jí měl omluvit sám prezident, nyní Ministerstvo financí, nikomu se do toho stále nechce. Kaslová ale svůj boj nevzdává.

Podle pravomocného verdiktu se má za prezidentovy výroky omluvit Ministerstvo financí. Ve stanovené lhůtě tak neučinilo a podalo k Nejvyššímu soudu dovolání. „Samozřejmě bych byla radši, kdyby se už kdysi na začátku, před těma pěti rokama omluvil pan Zeman, bylo by to mnohem jednodušší, to se ale zjevně nestane.“ hodnotí situaci Kaslová a pokračuje: „V mých očích by to toho člověka i zušlechtilo.“

Kaslové se dotklo, když byl Peroutka Hradem označen za antisemitu. „To, že si pan Ovčáček myslí, že Peroutka byl antisemita, je v mých očích postavené na hlavu.“ Na otázku moderátorky, zda se jí takové výroky dotýkají, odpověděla: „Ano, velmi se mě to dotklo. Moje máma byla židovka. Peroutka měl mezi židy spoustu přátel až do konce svého života. Část jeho rodiny z matčiny strany zemřela v koncentračním táboře Osvětim, a proto to považuju za obzvlášť podlé a zákeřné.“

Když se jí novinářka ptala, kam až bude v soudních přích se státem ochotna zajít, odvětila Kaslová: „Kam až to půjde.“ Drtinová doplnila dotaz: „Třeba až do Štrasburku?“ a Kaslová řekla: „Třeba i do Štrasburku.“

Kaslová dále řekla, že i přesto, že se více než pět let soudí, tak stále věří v českou justici a doufá, že žijeme v právním státě. Také uvedla, že doufá v jednoduchý a spravedlivý rozsudek. Na dotaz, kým pro ni je teď Miloš Zeman, řekla: „Miloš Zeman bohužel není můj prezident, vím, že je prezident této země, ale není to můj prezident, a to nikoliv proto, že s ním nesouhlasím v jeho názorech a krocích, ale já bych si hrozně přála, aby prezident země, ve které žiji, byl schopen uznat svou chybu.“

Na dotaz Drtinové, zda je to už jen osobní válka s Milošem Zemanem, Kaslová řekla: „Na osobní válku s Milošem Zemanem bych se už asi dávno vykašlala, protože bych si řekla, že ten člověk mi za to vůbec nestojí.“ Dále zdůraznila, že bojuje za odkaz svého dědečka a za celou svoji rodinu.

Odkaz Ferdinanda Peroutky podle ní výroky prezidenta a jeho okolí poškodit nemohou. „Ti lidé, kteří by snad podlehli dojmu, že Ferdinand Peroutka nebyl skvělý novinář, jeden z nejlepších, který v téhle zemi žil, ti od Peroutky nic nečetli a ani se nenamáhali si o něm zjistit nic bližšího,“ tvrdí Kaslová. Na závěr o celém vlekoucím se sporu prohlásila: „Šla bych do toho znovu, protože můj dědeček mi za to stojí.“

