Vojtěch Filip se po infarktu rychle zotavuje. V pátek chce jít do práce

Předseda KSČM Vojtěch Filip by se už v pátek chtěl vrátit do práce, ačkoliv prodělal ve středu v ranních hodinách infarkt. Lékaři ale podle mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice Marie Heřmánkové zachytili infarkt v časném stadiu a následný kardiologický zákrok byl bezproblémový. Filip by mohl být už v pátek propuštěn do domácí péče.

Heřmánková podle zpráv ČTK uvedla, že hospitalizace místopředsedy Poslanecké sněmovny by mohla být ukončena již v pátek a Filip by mohl odejít do domácí péče. Tak brzký návrat do práce je ale podle Filipových spolupracovníků spíš přání než realita.

Šéf komunistů byl do nemocnice přijat ve středu s bolestmi na hrudi. Do nemocnice ho poslala jeho praktická lékařka a podle přednosty 2. interní kliniky VFN Aleše Linharta to ukazuje na fungující systém péče o nemocné s akutním infarktem v České republice. „Důležité bylo, že příjezd do kardiocentra neoddaloval a díky tomu je možné očekávat příznivý průběh,“ uvedl.

