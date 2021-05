Vojtěch a desetitisíce mrtvých. Stanjura spustil tirádu

reklama

„Dnes ráno jsme asi všichni byli velmi překvapení,“ spustil Stanjura. „Je to přesně osm měsíců, kdy rezignoval Adam Vojtěch na post ministra zdravotnictví, a moc dobře si pamatujeme ty důvody. Tím hlavním bylo naprosté podcenění situace před druhou vlnou pandemie covidu-19 a všichni známe ty důsledky, které vedly k desetitisícům mrtvých,“ pustil se do Vojtěcha předseda poslanců ODS.

Celá situace podle něj ukazuje zoufalou personální politiku premiéra Andreje Babiše. „Je to čtvrtá změna za osm měsíců na tomto postu. Evidentně si s tím Babiš neví rady, evidentně nemá kde brát a evidentně není schopen vybrat takového ministra, který by důstojně zvládl vést tento resort až do voleb, po kterých už hnutí ANO ve vládě nebude,“ zkritizoval premiéra, který podle něj již brzy vládnout nebude.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stanjura navíc upozornil, že s častými změnami ministrů souvisejí také změny na pozici hlavního hygienika, náměstků, odborných ředitelů nebo poradních sborů. „Občané už jsou z toho unaveni,“ má jasno.

„Ale i na tomto faktu je něco pozitivního, a to, že snad sny Adama Vojtěcha o trafice na pozici velvyslance ve Finsku vzaly za své. Taky je dobře, že rezignoval ministr Arenberger, který neměl v pořádku majetkové přiznání, na což jsme upozorňovali. Ve skutečnosti ho ale neměl Babiš ani nikdy navrhovat,“ dodal k dnešní třaskavé novince Stanjura.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté se opřel do celého vládního aparátu, který podle něj neustále vědomě překračuje zákon. „Chceme navrhnout nový bod schůze Sněmovny, a to hodnocení účinnosti vládních opatření v pandemické pohotovosti. Vláda opakovaně překračuje pandemický zákon, postupuje protiprávně, vydává jedno rozhodnutí za druhým, které pak ruší soud. Já bych řekl, že to vláda dělá úmyslně, ale jak pak taková vláda může chtít, aby občané ta opatření dodržovali,“ byl rozhořčený Stanjura.

„Přitom ten pandemický zákon není složitý, jasně se v něm píše, že vláda může prostřednictvím zákona ve stavu pandemické pohotovosti omezovat podnikání, a ne ho zcela rušit. Vláda to ale dělá opakovaně, dokonce bývalý ministr Arenberger říkal, že to vláda ví, že jedná protiprávně, ale dokud to soud nezruší, tak to bude platit,“ podivil se na závěr Stanjura.

Psali jsme: Obtěžoval sestry, hrál si na pacienta. Arenberger na rozlučce zúčtoval s novináři Naštvaný Bartoš: Vojtěchovy nákupy! A Babiš ho jmenuje znovu „Si dělá p*del.“ Dosazení Vojtěcha: Babiš riskuje. Věc, která zapadla A opařené Česko se směje. Konec Arenbergera, vrací se Vojtěch

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.