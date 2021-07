Vojtěch chce přitvrdit. Víc očkování! Profesor Pirk ale kontruje: Zapojme rozum!

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch se rozhodl vysvětlit, proč lidem nemůže v žádném případě dovolit odložit respirátory ve vnitřních prostorách. Znovu a znovu také volal po tom, aby se lidé očkovali některou z vakcín proti covidu. „Dnes bojujeme skutečně za každé procento navíc a musíme bojovat za to, abychom naočkovali co nejvíce lidí,“ vysvětloval Vojtěch s tím, že pokud se chceme vyhnout přeplněným nemocnicím a narůstajícímu počtu úmrtí, tak nezbude nic jiného, než se nechat očkovat.

Nejvyšší správní soud zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví, které lidem nařizovalo nosit respirátory ve vnitřních prostorách, s odůvodněním, že resort toto nařízení nedokázal dostatečně zdůvodnit a jen dokola opakoval několik stále omílaných tezí. Resort však dostal 3 dny na nápravu.

„Řešit to musíme. Mě mrzí, že rozsudek byl vydán a že je ministerstvo podrobeno kritice. Na druhou stranu si myslím, že si v tuto chvíli nemůžeme dovolit plošně zrušit povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest. To by se totiž týkalo i nemocnic,“ upozornil ministr v rozhovoru pro iDNES.cz s tím, že ministerstvo zdůvodnění povinnosti vypracuje podrobněji a v pátek to bude řešit vláda,“ přislíbil Vojtěch.

Poté zdůraznil, že covid-19 se teď šíří mezi neočkovanými. Ministerstvo k tomu má podle Vojtěcha data, která ukazují, že mezi očkovanými se nakazilo 0,06 procenta osob a pokud jde o pobyty v nemocnici, tak tam je to číslo ještě nižší.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 13604 lidí

Proto jako ministr důrazně apeloval na občany, aby se nechali očkovat.

„Ta meta je 70 procent proočkované populace. To je někde kolem 6 milionů lidí. Ale samozřejmě tam nepočítáme děti, pro které ta vakcína není. Myslím si, že se k té metě blížíme. Je to otázka, řekl bych, do konce září. Těch 70 procent je cílem Evropské unie, i když v souvislosti s delta variantou, odborníci říkají, že by ta proočkovanost měla být 80 procent. Dnes bojujeme skutečně za každé procento navíc a musíme bojovat za to, abychom naočkovali co nejvíce lidí,“ vysvětloval Vojtěch s tím, že pokud se chceme vyhnout přeplněným nemocnicím a narůstajícímu počtu úmrtí, tak nezbude nic jiného, než se nechat očkovat. Očkování by měli podstoupit i lidé mladší, aby snížili riziko, že se nakazí a předají nemoc dál třeba někomu, kdo se ze zdravotních důvodů očkovat nemůže.

Kardiochirurg Jan Pirk v rozhovoru pro Extra.cz kontroval, že ve věci očkování se český národ chová nelogicky a měl by začít zapojovat rozum.

„Člověk, který covid prodělal a navíc má buněčnou imunitu, má být na roveň očkovaným. Co může být lepšího než přirozená imunita, kterou si tělo udělá působením nemoci? Žádné genetické inženýrství nemůže být lepší než tohle. ... Pokud by dál pokračovala tato neuvěřitelná covid hysterie, kdy se k řešení problémů od začátku zásadně nepřipouštěli skuteční odborníci, a byly by dál potřeba testy, tak by ti, kteří mají buněčnou imunitu, by mohli jít na další třeba jednou za dva, za tři roky,“ poznamenal Pirk.

