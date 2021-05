Vojtěch na orloji. Opozice nabrousila vtipný brk, Kubkovi je strašně stydno za všechny zdravotníky

reklama

„Dozvíte se to včas,“ prohlásil stručně Vojtěch, který podle svých slov nemá sjednané žádné schůzky ani s prezidentem Milošem Zemanem, ani s premiérem Andrejem Babišem.

Že je věc hotová, ale už nejspíše stihla propálit Alena Schillerová. „Práci ministryně beru jako službu vlasti. A stejně tak ji vždy bral i Adam Vojtěch. Držím mu palce,“ napsala na Twitteru.

Vojtěchův možný návrat mezitím vyvolal bouři na politické scéně. „Ministři se točí jako na orloji a ten orloj se točí stále rychleji,“ prohlásil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Na čachry ve vedení resortu zdravotnictví reagují také zástupci lékařů a odborníci.

„Je to tragikomická situace, když se ministři zdravotnictví střídají jako apoštolové na orloji. Něco takového si zdravotnictví nezaslouží,“ převzal vtip s orlojem prezident České lékařské komory Milan Kubek. Vojtěch navíc podle něj nebyl dobrým ministrem. „Není dobrý ministr, ale je velmi loajální k Andreji Babišovi. Svědčí to o tom, že tu funkci zřejmě nikdo není ochotný vzít,“ řekl Kubek podle informací serveru iDNES.cz.

Vojtěch podle Kubka svou servilitou k premiérovi pomohl loni na podzim rozjet druhou covidovou vlnu. Právě Vojtěch totiž tehdy požadoval rychlejší přijetí opatření, proti čemuž ale veřejně vystupoval premiér Babiš. „Pro zdravotnictví to je velmi špatná zpráva. Snad se Vojtěch v celé věci poučil,“ dodal.

Petr Arenberger podle Kubka podcenil fakt, že jako ministr neujde pozornosti médií. „Od začátku jsem si říkal, jestli má pan profesor Arenberger, známý věhlasný dermatolog, zapotřebí stát se ministrem zdravotnictví. Podcenil to, že už nebude úctyhodným profesorem medicíny, ale že se z něj stane terč, jak to už v politice je,“ dodal Kubek.

Překvapení vyjádřil i šéf praktiků Petr Šonka, podle nějž je ale dobře, že se Vojtěch vrací. „Jsem překvapen. Takové rozuzlení jsem nečekal. Myslím si o něm, že byl dobrý ministr zdravotnictví, je to dobrá volba. A pro to krátké období, které zbývá do voleb, je dobře, že se vrací na ministerstvo někdo, kdo zná jeho chod. Představa, že se tam objeví nový ministr, který neví, jak resort funguje, a bude se muset nějaké věci učit a seznamovat se s nimi... to při tom krátkém časovém období, které zbývá, je něco, co si nemůžeme dovolit. Za mě volba dobrá,“ prohlásil Šonka.

Jako skvělý tah označil Vojtěchův návrat také epidemiolog Rastislav Maďar. „Ministr musí svou veškerou časovou kapacitu věnovat agendě ministerstva, ne vysvětlováním majetkových poměrů ani jiným pro tuto zemi nepodstatným věcem. Pan ministr Arenberger jako ministr odborně nic nepokazil, i to je důležité, a za odvedenou práci si zaslouží poděkovat,“ řekl Maďar.

Jako nejlepší z možných řešení vidí situaci i šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. „Pan Arenberger se začal zabydlovat, začal uplatňovat svou výhodu dobrého komunikátora. Čeho jsme se děsili asi nejvíc, bylo, že přijde pátý ministr, který se bude zase rozkoukávat. Takže to řešení, že přijde někdo, kdo ještě nedávno byl ministrem, je ještě nejlepší z možných,“ prohlásil Cikrt s tím, že majetková kauza Arenbergerovu vědeckou kariéru nijak neohrozí.

Překvapení nad chystaným návratem vyjádřili odboráři, podle nichž má zpráva nepříjemnou pachuť. „Nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky. Pachuť je to strašná. Kdyby bylo 1. dubna, tak bych se nedivil. Nemyslel jsem si, že by něco takového bylo personálně možné. Radost za systém z toho nemám,“ řekl předák Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů Martin Engel.

„Překvapilo mě to. Neočekávala bych, že se vrátí původní ministr, který špatně zvládal pandemii covidu-19 a který skončil, protože některé jeho kroky se mohly řešit jinak. Nedokážu si to vysvětlit,“ uvedla šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

Tragikomicky působí chystaná změna i na politologa Josefa Mlejnka. „Myslím, že když se teď takhle vrací, tak to odráží skutečnost, že tu funkci nikdo nechce vzít. Kdo by teď šel dělat ministra zdravotnictví? Určitě ne nikdo schopný. Jít teď na Ministerstvo zdravotnictví je spíše pro sebevraha. Myslím si, že už to opravdu odráží to, že premiér nemůže nikoho lepšího sehnat. Vojtěch má celou řadu minusů, třeba si neumí některé věci prosadit. Naopak má výhodu, že už to dělal a ministerstvo zná,“ dodal politolog.

