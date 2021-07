Vojtěch přiznal chybu za miliardy, povšiml si právník. A s kontrolami v hospodách se naprosto mýlí

reklama

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podle Koudelky chce, aby restaurační zařízení kontrolovala hosty, zda jsou testovaní či očkovaní proti covidu, a vyhrožuje prý, že občané budou muset za testy platit v případě, že se nenechají očkovat.

Vojtěch tak, dle Koudelky, reaguje na to, že velká část obyvatel nepodlehla „covidistickému strašení“ a odmítá se podílet na zisku výrobců vakcín a testů. „Vojtěch se bojí, že to dopadne s vakcínami jako v případě vakcín a léků proti prasečí chřipce. Že je stát nakoupí, a pak zaplatí jejich likvidaci, jelikož o ně nebude zájem. Lidé vidí, že čínská chřipka je i v zemích, které byly dávány za vzor vysoké míry očkování populace – Británie a Izrael. Oprávněně se ptají, kde je údajná zázračnost očkování? Kde je ta tečka za koronavirem?“ píše advokát.

Žádný zákon podle něj navíc hospodským neumožňuje a ani jim nedovoluje, aby kontrolovali u zdravých hostů očkování. „Žádný zákon však hospodským nedovoluje, aby kontrolovali, zda jsou zdraví hosté očkovaní na čínskou či běžnou chřipku, černý kašel či jinou infekční chorobu. Je s podivem, že až za čínské chřipky ministr zdravotnictví požaduje takovou kontrolu, když při jiných, podstatně nakažlivějších a vážnějších chorobách tak nečinil. I když je u nás již v dětství řada očkování na různé infekce, do moravské či české hospody může zajít cizinec, který takové očkování nemá,“ vysvětluje dále Koudelka.

Co se týká testů, tak ty jsou dle Koudelky buď nezbytným zdravotnickým úkonem, a jako takové by měly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, anebo jsou zbytné, nejde o nutný zdravotnický úkon, a měly by být lidmi placeny a podstupovány dobrovolně, jako například u očkování proti běžné chřipce. „Ministr Vojtěch tím, že hovoří o hrazení testů, přiznává, že testování zdravých lidí není úkon v rámci zákonného veřejného zdravotního pojištění. Pak však tato skutečnost platila od samého počátku, a náklady vynaložené na tuto činnost ze zdravotního pojištění byly vynaloženy nedůvodně. To je přiznání chyby v řádu mnoha miliard!“ burcuje Koudelka.

Následně se právník dostal k oné vládou tolik proklamované dobrovolnosti očkování. „A už je to tady zase. I do roku 1989 se do prvomájového průvodu chodilo ‚dobrovolně‘, ale běda, když někdo nedošel. Ani volební povinnost nebyla, ale běda, když někdo dobrovolně nedošel. Tak i dnes je očkování ‚dobrovolné‘, ale běda, když si jej lidé nenechají dát. Ministr zdravotnictví jim to spočítá. Přece nemůže být za vola a vyhazovat nakoupené vakcíny. Nebuďme ani my za voly a projevme to u voleb.“

