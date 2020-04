Vojtěch se chce bránit. Ministerstvo podá proti zrušení opatření kasační stížnost

reklama

Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch před kamerami České televize prohlásil, že vláda plně respektuje rozhodnutí Městského soudu v Praze, který konstatoval, že vláda měla při vyhlašování velkého množství zákazů vycházet z krizového zákona a nikoli ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Čtyři ustanovení vydaná na základě zákona o ochraně veřejného zdraví od pondělí 27. dubna zrušil. Dal tak vládě čas, aby do té doby zjednala nápravu.

Vláda k tomu přistoupila tak, že se řadu restrikcí rozhodla uvolnit a zároveň v pátek projedná otázku prodloužení nouzového stav, ve kterém může jednat podle krizového stavu. Kdyby takto kabinet Andreje Babiše nepostupoval, tak by to podle Vojtěcha znamenalo, že by všechny zákazy ze dne na den skončily a to by prý nebylo dobré, protože by hrozil nástup druhé vlny koronaviru.

„Respektujeme rozsudek Městského soudu v Praze, byť proti němu budeme podávat kasační stížnost, protože si myslím, že jde o tak zásadní materii a jde o bezprecedentní rozhodnutí v tomto směru, jak ostatně i sám Městský soud konstatuje, že v podstatě tady není žádná předchozí judikatura, ze které by se dalo vycházet, tak z našeho pohledu by o tom ještě měl rozhodovat Nejvyšší správní soud, protože to není úplně jednoznačné. Skutečně je otázka, jaká je reálná pravomoc ministerstva zdravotnictví, které je zodpovědné za to, aby činilo kroky k zabránění šíření epidemie,“ vysvětloval ministr.

Vojtěchův náměstek epidemiolog Roman Prymula ministrova slova potvrdil.

Ministr si na tiskové konferenci také pochvaloval, že soud vlastně uznal, že vláda udělala dobře, když zasáhla proti šíření viru, jen měla jednat na základě jiného zákona. Podle Vojtěcha se tak tady dostáváme do značně právní debaty, ale podstata, to jest, že vláda jednala správně, se nemění. Tak to alespoň vidí Vojtěch.

Stojí za zmínku, že tak zásadní informaci, že lidé budou moct znovu vyrazit i do jiných obchodů, než jsou potraviny a drogerie, a že budou moc vycestovat za hranice a to i jako turisté, oznamoval Vojtěch téměř sám. Po boku mu nestál žádný z členů vlády, ani předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Dorazil jen Roman Prymula.

