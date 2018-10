Vokřál se zlobí. V Brně na něj prý spáchali podraz

Myslel si, že širší koalice může Brno posunout dál. ANO by stačilo vytvořit koalici s ODS a měla by většinu v zastupitelstvu, nabídlo ale možnost vzniku širší koalice i s dalšími partnery.

ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD oznámily dohodu na vzniku koalice v pondělí večer. Dnes se ale situace obrátila a koalici oznámila ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD, přičemž Vokřála má v primátorském křesle nahradit jednička ODS Markéta Vaňková. Koalice bude mít 33 mandátů z 55, v opozici skončí ANO a SPD.

Vokřála krok vyjednávacích partnerů překvapil. Podle něj ODS podlehla mámení mít primátorku. „To je asi jediná věc, které rozumím,“ uvedl Vokřál. Překvapený byl z lidovců, se kterými nyní pracoval v koalici a nabízel jim možnost účasti i na nové koalici, přestože jejich hlasy k většině nepotřeboval. „Je to pro mě varování i s tím, že jsme s nimi nebyli schopni najít shodu ani na kraji po krajských volbách,“ připomněl Vokřál jednání před dvěma roky, po kterých ANO vytvořilo koalici raději s ČSSD a dalšími partnery než s KDU-ČSL, která požadovala po vítězném ANO funkci hejtmana.

Ing. Petr Vokřál ANO 2011



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vokřál uvedl, že ještě dnes jednal se zástupci KDU-ČSL a ČSSD a dnes měl podepsat dohodu o koalici s dalšími partnery v 16:00. Už na to ale nedošlo. „Je to pro nás lidské zklamání. My jsme chtěli koalici bez velkých opozičních problémů, lidovci dělali vše pro zlepšení své pozice. Ale i tak mě to nejvíce mrzí asi od ODS, protože kdybychom chtěli, mohli jsme udělat koalici s KDU-ČSL a s Piráty, ale slíbili jsme si s ODS, že to uděláme spolu,“ řekl Vokřál.

Doplnil, že není schopen se s takovým chováním charakterově smířit. „Já nepláču, nejsem politik a dokážu se uživit i jinak. Měli jsme ale nachystanou koalici a věřil jsem, že s ní můžeme Brno posunout dál,“ uvedl Vokřál.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

Psali jsme: V Brně vznikne koalice bez ANO. Babiš udeřil Hamáček předstoupil před novináře k výsledkům ve volbách: Není to katastrofa, ale ani důvod k oslavám V Praze ANO nic moc. Ale v jiných velkých městech vyhrává Vokřál myslí, že bude v zastupitelstvu Brna po volbách šest stran

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp