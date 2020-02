Volám záchranku, přijede Hilšer. Po volbě do ČT jela bouře dál. Poražený senátor se ozval. Ale co řekli o něm, to tedy...

reklama

Marek Hilšer ještě jednou vysvětloval, proč devatenáct senátorů vyzvala Českou biskupskou konferenci, aby stáhla nominaci Hany Lipovské do Rady ČT.

Anketa Chcete od českých umělců, aby vás vzdělávali a vychovávali? Ano 1% Ne 98% Jak od kterých 1% hlasovalo: 562 lidí

„Hana Lipovská se až tak moc neprovinila, ale Hana Lipovská ve svých rozhovorech uvádí, že Česká televize, respektive obecně veřejnoprávní média nemají smysl, nebo že ona nerozumí jejích smyslu, že vlastně nemusí existovat. Že je mohou nahradit média soukromá, a kdyby byla zrušená, tak to vlastně pocítí pouze jejich zaměstnanci. A to je názor, který je samozřejmě legitimní, nicméně je překvapující, když kandidáta s takovýmhle programem nominuje biskupská konference,“ pozastavuje se Hilšer. Podle jeho slov, kdyby ji nominoval nějaký spolek zahrádkářů nebo kdokoliv jiný, tak by to bylo něco jiného. „Biskupská konference zastupuje milion katolíků v této zemi, takže se těší nějaké vážnosti a tam je pak třeba se ptát, jestli biskupská konference souhlasí s tímto názorem, jestli ji vysílá do veřejnoprávních médií s tím, že by veřejnoprávní média neměla existovat,“ dodal.

K boji o ČT: Kotrba k volbám rad ČT a ČRo: Kdo platí „ty správné názory”. Cenzura, Moravec a Fridrichová. Výběrové řízení na Pánaboha

Varoval také před nepřímým napojením Lipovské na nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a jeho PPF. PPF sponzoruje Institut Václava Klause, pro který Lipovská pracovala až do konce minulého roku, tedy ještě před dvěma měsíci. Je to o to větší problém, že skupina PPF nedávno koupila TV Nova. Lipovská se netají svými velkými výhradami vůči ČT, čímž Kellnerovi nahrává. Anketa Chcete zrušit Českou televizi? Chci 94% Nechci 6% hlasovalo: 30688 lidí

Informace o názorech Lipovské čerpá Hilšer z jejích rozhovorů. „To je známo z rozhovoru v Parlamentních listech, asi před rokem to bylo, kde jasně vyjádřila to, že nechápe smysl veřejnoprávních médií, že kdyby byla zrušena, tak se to dotkne jenom jejich zaměstnanců,“ podotkl Hilšer.

Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová označila Hilšerova slova za „neuvěřitelná“ a přidala roztrpčené smajlíky, aby bylo jasné, co si o senátorovi myslí.

Mgr. Barbora Kořanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Opravdu neuvěřitelný rozhovor. ‚Je jasné, že soukromoprávní média chtějí oslabit vliv veřejnoprávních médií... Nevím, jak by mohla paní Lipovská působit ve prospěch TV Nova, ale je třeba tomu předcházet!‘,“ citovala Kořanová Hilšera.

Na Konzervativních novinách se objevil komentář, že Hilšer se skutečně neobává zabrousit i do konspiračních teorií.

Psali jsme: Incident ve Sněmovně? Křik? Reportér ČT to popsal zcela jinak. A přidal příběh

Kalda na Hrad? Žantovský chce občanskou neposlušnost? Nedrážděte lidi, už začínají být opravdu hodně naštvaní, varuje novinářka ze slavné podnikatelské rodiny

„Tak tenhle rozhovor stojí za to. Senátor Hilšer vysvětluje, proč by vlastně Hana Lipovská vůbec neměla kandidovat do Rady ČT. Nebojte, nejde jen o jednu větu z rozhovoru pro Parlamentní listy, že nesleduje televizi a smysl veřejnoprávních médií jí uniká. Na své si přijdou i milovníci konspiračních teorií. Pokud totiž někdy pracujete pro Institut Václava Klause, a pokud Institut Václava Klause platí i finanční skupina PPF, je nad slunce jasné, že budete v Radě České televize prosazovat zájmy PPF...“ napsal server.

Publicista Petr Kolman přidal větu o blbost, která by mohla nadnášet. Profesor Ivan Holoubek označil senátora Hilšera za „pěkného blba“.

Člen ODS Jan Paluska konstatoval, že vlastně nikdo pro zviditelnění Lipovské a její možné budoucí zvolení do Rady ČT neudělal víc než senátor Hilšer. „Nikdo neudělal pro postup Hany Lipovské do užšího výběru kandidátů do Rady ČT tolik, co Marek Hilšer,“ konstatoval.

Marek Hilšer člena ODS požádal, aby nebyl naivní. Lipovskou prý vybrali jiní páni. „Nebuďte naivní, ta byla už vybrána. Jinými pány...“ napsal doslova.

Analytička Irena Ryšánková dodala, že Hilšer zřejmě nebude „nejostřejší tužka v penálu“, ale je přesvědčena, že v Senátu je víc podobných politiků. Jen doufá, že je Hilšer lepší doktor než politik.

„Pravda, Hilšer zřejmě nebude nejostřejší tužka v penále, ale kdo už v tom senátu je. Zvláštní je, že mu (jim) teda vadí, že kandidátka pracovala pro instituci, kterou, mezi jinými, podporuje PPF, ale nevadí mu, že si jako guru mediální legislativy vyvolil právníka Kučeru z Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku. Jinak teda doufám, že Hilšer (je) o trochu lepší doktor, než politik, ta představa, jak zavolám záchranku a ...“ naznačila.

Psali jsme: „ČT je veřejnoprávní korporace. Na to si zvykněte!“ Petr Žantovský žasl nad dikcí jednoho z hostů ve studiu ČT. Šlo o volby do Rady ČT Pomalu přituhuje, varuje komentátor Jindřich Šídlo. Kvůli ČT Ondřej Neff se vysmál senátorům Hilšerovi, Dienstbierovi i Láskovi. Kvůli Lipovské „Já s ní nemluvil.“ Hilšer přiznal barvu v kauze Lipovská. A možné faux pas ve věci Jakl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.