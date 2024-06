Volba poštou prošla. I změna počtu mandátů. Modernizace země, vzkazuje pirát

Úprava volebního zákona, kterou navrhlo 15 poslanců vládní koalice, se po desítkách hodin debatování ve sněmovně dostala do třetího čtení. Minulý týden koalice prosadila, že se v závěrečném čtení bude dnes zároveň o volbě poštou pevně hlasovat v jednu odpoledne. A to i v případě, že nestihnou vystoupit všichni do debaty přihlášení poslanci.

Ačkoliv bylo do rozpravy přihlášeno ještě více než 50 poslanců, ve 13 hodin se hlasovalo. Pro přijetí návrhu hlasovalo 92 z přítomných 168 poslanců, výhradně z vládní koalice, proti hlasovali poslanci ANO a SPD.

„Mám radost, se nám daří plnit slib, který jsme dali občanům. Korespondenční volba umožní, aby se voleb zúčastnilo více občanů,“ uvedl po hlasování Vít Rakušan a dodal, že to byl dluh vůči krajanům v zahraničí.

„Korespondenční volba je jen jeden z kroků, kterým modernizujeme naši zemi,“ přidal se šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek, jak informuje server Idnes.cz.

Projednávání návrhu zákona zabralo poslancům přibližně 96 hodin čistého času. Zavedení pevného času hlasování je ale podle opozice arogance. „Koalice dovedla aroganci do úplné dokonalosti,“ stěžoval si na stanovení pevného času pro závěrečné hlasování poslanec ANO Patrik Nacher.

Korespondenční volba pak rozděluje obyvatele Česka přesně půl na půl, ukázal to poslední průzkum Medianu pro Český rozhlas. „Korespondenční volbu v 89 procentech podporují voliči koalice Spolu, v 92 procentech voliči hnutí STAN a v 90 procentech voliči Pirátů. Naproti tomu voliči hnutí ANO korespondenční volbu odmítají v 76 procentech, voliči SPD v 84 procentech a voliči STAČILO! v 93 procentech,“ upřesňuje Vojtěch Dufek z agentury Median.

Právě korespondenční volba je jednou z nejkontroverznějších novel zákona, kterou sněmovna aktuálně řeší. Vládní koalice chce dát možnost lidem, kteří bydlí daleko od svých úřadů, i lidem v zahraničí, možnost hlasovat bez nutnosti cestovat často dlouhé hodiny.

V zahraničí totiž nyní musejí zájemci o volby jezdit volit na velvyslanectví České republiky v dané zemi, to se ale nenachází v každé zemi. Korespondenční volba by jim tak hlasování usnadnila.

Opozice volbu poštou ostře kritizuje od samého začátku a snaží se jejímu zavedení zabránit. Její představitelé upozorňují, že je nebezpečná pro českou demokracii, protože nezaručuje volbu tajnou, osobní a svobodnou a může dojít k machinacím. Tedy, že by v podstatě neexistovala možnost zkontrolovat, zda volil skutečně člověk, který na to měl právo.

Podle parlamentní opozice tvořené hnutím ANO a SPD je také velkým problémem ztráta anonymity voličů a odtajnění voleb. Původně chtělo ANO debatu o korespondenční volbě přesunout a jednat o ní v září. SPD žádalo zamítnutí volební novely, opoziční hnutí ANO přinejmenším odklad účinnosti zákona až na rok 2026 a aby se možnost korespondenčního hlasování netýkala voleb do Evropského parlamentu.

To se nestalo a korespondenční volbu ze zahraničí budou moci využít čeští občané u voleb do sněmovny, do Evropského parlamentu i při výběru prezidenta. Poprvé by měli mít Češi v cizině šanci hlasovat dopisem už příští rok při volbách do sněmovny.

Při projednávání se řešil i jeden problém, který byl doposud opomíjen. Hlasy z ciziny budou připočítány ve čtyřech největších krajích, což je Praha, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Kvůli tomu dojde při volbách do sněmovny k úpravě rozdělení mandátů v neprospěch menších krajů. Celkem získaly čtyři největší kraje navíc sedm mandátů. Proti tomu protestovala poslankyně a bývalá hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Hlasování i poštou je běžné v drtivé většině zemí Evropy. Zavedené je například ve většině států USA, ve Velké Británii, Německu nebo Polsku. V dalších zemích mohou korespondenční volbu využít pouze občané žijící v zahraničí, jako to má například Mexiko, Egypt nebo Slovensko, uvádí TN.cz.

Korespondenční hlasování by se mohlo teoreticky týkat až půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Při volbách do sněmovny v roce 2021 jich hlas odevzdalo zhruba 13 200.

Podle ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana je v cizině 110 míst pro volbu, zatímco v České republice je jich téměř 15 tisíc. Krátkodobě pronajmout další volební místnosti v zahraničí by podle ministra bylo velmi nákladné. Hlasování poštou je výrazně levnější, argumentoval při projednávání návrhu.