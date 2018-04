Volby do zastupitelstev v malých obcích měly vysokou účast

Vysokou účast měly nové volby do obecních zastupitelstev, které se konaly ve čtyřech menších obcích. Ve Lhotsku na Zlínsku a v Zádubu-Závišíně na Chebsku zatím odvolily dvě třetiny voličů, v Konojedech u Prahy a v Pískové Lhotě na Nymbursku byla účast nadpoloviční, zjistila ČTK. Svůj hlas kandidátům mohli lidé odevzdávat do 22:00.

„Z 270 oprávněných voličů svůj hlas odevzdalo 178 lidí,“ řekla ČTK starostka Zádubu-Závišína Jitka Otradovcová (Jsme tu pro vás). Lidé tam vybírali z pěti kandidátních listin. V obci se předčasné volby konaly už loni v létě. Dva ze sedmi zastupitelů na svou funkci rezignovali ještě před ustavujícím zastupitelstvem. Slib zastupitele pak nesložila ani dosavadní starostka Otradovcová. Zastupitelstvo se tak stalo neschopným usnášení a volby se musely uskutečnit znovu.

V obci Lhotsko odvolilo 157 voličů, což je zhruba 67 procent. Volby se podle volební komise obešly dosud bez jakýchkoliv problémů. Voliči vybírají mezi Nezávislými Lhocany a Změnou pro Lhotsko.

V Konojedech dorazilo do 18:30 k urnám 115 ze 195 oprávněných voličů. Zastupitelstvo se tam rozpadlo poté, co z různých důvodů klesl počet zastupitelů pod pět. O hlasy se nyní ucházejí tři uskupení s kandidáty bez politické příslušnosti.

V Pískové Lhotě do 18:30 odvolilo 220 ze 382 voličů. Kandiduje pět uskupení. Zastupitelský mandát tam složilo pět ze sedmi členů zastupitelstva, a to kvůli případu bývalého starosty Radovana Staňka, kterého krajský soud poslal na pět let do vězení za to, že za tři roky si pomocí machinací přivlastnil z obecního rozpočtu zhruba čtyři miliony korun.

Psali jsme: FOTO „Zpovykaní Pražáci volí ODS.“ Víme, co se chystá proti primátorce Krnáčové TOP 09 a STAN budou v Praze na magistrát kandidovat společně, oznámil Pospíšil Vydělává na odškodné? Bartík, který šířil, že prezident Zeman umírá, má hodně zvláštní přivýdělek Český statistický úřad: Občané šesti obcí si zvolili nové zastupitele

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp