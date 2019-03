Volí nevzdělanci, řekla Sommerová. A velí: Kupujte méně věcí! Více na VIDEU

Sommerová v interview řekla například: „Ti lidé, kteří se nemají příliš dobře, ti chudí, ať už vlastní, nebo nevlastní vinou, tak skáčou na špek populistům, jako je Babiš, kteří slibujou, ale nikdy nic nesplní. Čím víc lidí přijde k volbám, tím je to horší. Ta většinová společnost skutečně není vzdělaná, nemá promyšlené ty společenské děje, jak to půjde dál, a co se stane.“ Česko by prý popsala jako zemi, kde lidé ztratili nutnost pravdy a demokracie, která tady byla již od roku 1918, a Čechy jako lidi, kteří preferují konzum a nevšímají si plíživého nebezpečí ztráty svobody.

„Ty volby jsou nebezpečný nástroj, protože volit může každý a volí i lidé, kteří nejsou vzdělaní, kteří se nezajímají o politiku, všechny ty souvislosti, ale skočí na ty populistické nabídky, a to je to nebezpečí teďka po celé Evropě i v Americe,“ dodala režisérka.

Věnuje se také jejím výrokům o voličích: „To je opravdu dost překvapivá arogance, tu bych od intelektuálky a dokumentaristky nečekal. To není jen tak nějaká režisérka. To je režisérka, která by měla dokumentovat svět kolem nás ve všech jeho barvách a fazetách a co možná nejpravdivěji. Ale ona tady naprosto brutálně a s opovržením řekne, že většina lidí jsou – s prominutím – debilové, což je má interpretace jejího projevu, a že nám de facto tu naši demokracii ‚krásnou střediskovou‘ tito lidé kazí tím, že jejich volby jsou nedomyšlené, že to jsou hlupáci, kteří nevidí do věcí, a tím pádem – to tedy neřekla, ale vyplývá to z toho – by neprotestovala, kdyby ti lidé byli zbaveni hlasovacího práva.“

S ideovým profilem Olgy Sommerová tedy není žádné překvapení, že se rozhodla podpořit videem Klub přátel Člověka v tísni. „Mě fascinuje šíře aktivit Člověka v tísni. Humanitární pomoc ve válkách. Při přírodních katastrofách. Nebo pomoc lidem, kteří se postavili autoritářským režimům. Myslím, že ten konzum, který nás obklopuje, je možné zúžit a nemusíme kupovat tolik věcí. A nemusíme se tolik starat sami o sebe, ale solidarizovat se s lidmi, kteří jsou na tom hůř. Proto si myslím, že ta jednoduchá cesta je stát se členem Klubu přátel Člověka v tísni,“ prohlásila Sommerová. Je otázka, jak by na její slova o uskrovnění reagovali ti, které sama označila jako: „Ti lidé, kteří se nemají příliš dobře, ti chudí, ať už vlastní, nebo nevlastní vinou.“

