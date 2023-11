Voliči chtějí Rajchla ve Sněmovně. Ten už chystá velkou věc. Oznámeno

Jindřich Rajchl (PRO) je spokojený s výsledkem posledních několika volebních průzkumů, podle nichž by se jeho strana měla dostat do Poslanecké sněmovny. „Já těm průzkumům až tak nevěřím, ale většina nám přidává, když u tří ze čtyř posledních průzkumů rostou naše preference,“ uvedl potěšený Rajchl. Podle průzkumu agentury SANEP by strana PRO mohla získat 5,8 % hlasů. Rajchl by dle svých slov ve Sněmovně prosadil sektorovou daň na velké nadnárodní společnosti, které letos na dividendách z České republiky vynesli 286 miliard korun.

Jindřich Rajchl ve svém pravidelném reportu na facebookovém profilu kritizoval provládní novináře, podle kterých strana PRO slábne, jak tvrdí jeden z průzkumů. „Novináři tvrdí, že strana PRO slábne, že Rajchl slábne, ale já jsem teď byl ve Varnsdorfu, kde jsem měl více lidí na náměstí než měla paní Pekarová Adamová na facebooku při návštěvě v Liberci, což je mnohem větší město. Ona tam měla asi 8 sdílení, z toho dva si z ní stejně jen dělali srandu. Takže pokud tady někdo slábne, je to KDU-ČSL, je to TOP 09, je to STAN, organizace, která by měla být soudem zrušena, já jsem na to dával trestní oznámení,“ uvedl Rajchl.

Tomu dává za pravdu nejnovější průzkum agentury SANEP, podle níž by se strana PRO dostala do Poslanecké sněmovny se ziskem 5,8 % hlasů. Hnutí STAN by se ještě také dostalo do Sněmovny se ziskem 5,6 % a mimo sněmovní lavice by zůstala TOP 09 (4,7 %) a KDU-ČSL (3,6 %). Volby by suverénně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,1 % hlasů.

„Já těm průzkumům až tak nevěřím, ale většina nám přidává, tak nemůžete říct, že nějaká strana slábne, když u tří ze čtyř posledních průzkumů rostou naše preference,“ dodal Rajchl.

Ten se mimo jiné věnoval tématu odlivu dividend z České republiky, což je podle něj klíčové téma pro růst české ekonomiky. „Pojďme se podívat na věc, která podle mě úplně nejvíc trápí českou ekonomiku, a to jsou ty slavné dividendy, které odcházejí z České republiky. Letos podle oficiálních čísel odchází 286 miliard korun, to je o 61 miliard více než loni. Zisky zahraničních společností v České republice vzrostly o 19,5 procenta. Zahraniční společnosti tady vydělaly o 60 miliard více a vaše reálné mzdy klesly o 8 %. To není normální situace a jediné, co udělá vláda, ne že sáhne na ty zahraniční zisky, ale sáhne na peníze vám, zvýší daně,“ kritizoval Rajchl s tím, že zahraniční společnosti vydělané peníze neinvestují u nás, ale berou si je pryč a Česká republika chudne.

Pokud by strana PRO sestavovala rozpočet, tak by toto změnila a mnoho dalšího. „My bychom vzali peníze z ministerstva války, kde sedí paní Černochová, tam by byly jednoznačné škrty. Zejména bychom nezvyšovali daňovou zátěž pro české občany, vrátili bychom důchodcům zákonnou valorizaci, hned by dostali těch 19 miliard, protože to je nedůstojné, abychom jim brali peníze v současné situaci,“ vypočítával předseda strany PRO.

„Ani korunu na Ukrajinu, žádných 45 miliard, protože se to tam stejně všechno rozkradne, a hlavně sektorové daně na velké společnosti a nadnárodní firmy, které si odvádějí naše peníze pryč. To jsou naše peníze, které odneseme do bank, zaplatíme si za různé služby a oni je vezmou a z té České republiky je vytáhnou. My něco produkujeme a všechno, co se vyrobí, se vynese ven a investuje jinde,“ opakoval Rajchl.

„České firmy musí dostat ty zakázky, například dostavba Dukovan nebo Temelína, žádní Američani nebo Korejci, česká firma, musíme si tady ty peníze nechávat za každou cenu. My jsme jen ekonomická kolonie, to říkám pořád. A těch 286 miliard, to je jen přiznané minimum, ve skutečnosti je to mnohem více, co je skryto v nějakém vnitřním účetnictví a dostali bychom se až na bilion korun. Neuvěřitelné a tohle musíme zastavit a sektorovou daní zdanit tyto nadnárodní korporace,“ dodal k tématu Rajchl.

„To jsme říkali od začátku. Celá slavná ukrajinská ofenziva, o které tady půl roku posloucháme, jak každý druhý den nastane nějaký zásadní průlom, no podívejte se na tu mapu, tam se to nehnulo ani o kilometr. Takže Spojené státy vidí, že to stojí neuvěřitelné peníze, že ukrajinské armádě už chybí vojáci a je potřeba se teď soustředit na Izrael. Takže začíná tlak na Zelenského a já doufám, že k tomu míru brzy dojde, aby nám tady konečně přestali říkat, že demonstrujeme za Rusko. Protože my tam budeme stát, i kdyby žádná válka nebyla a my aspoň nebudeme mít nálepku proruských švábů,“ uvítal by Rajchl konec války.

„Ale my jsme tohle říkali od začátku války, že je potřeba domluvit se na míru. Vždyť kvůli tomuhle šílenému experimentu, kdy západ hnal Ukrajinu do války, už zemřelo na 60 tisíc Ukrajinců. 60 tisíc zničených rodin, kterým se již nevrátí syn nebo manžel. To je šílenost a my jsme to říkali od začátku,“ prohlásil Rajchl.

Postavil se také za Matěje Drbohlava, předsedu Ústeckého kraje strany PRO. Okresní soud v Chomutově totiž v srpnu rozhodl o čtyřměsíčním trestu vězení s ročním podmíněným odkladem pro Drbohlava, který podle obžaloby v roce 2018 navedl jiného muže, aby zapálil soukromé auto manželky náměstka primátora Davida Dindy.

„Teď jsme měli předsednictvo a mně se vůbec nelíbil ten útok, který tam byl veden na Matěje Drbohlava, že jeho kauza poškozuje stranu PRO. Já dělám 25 let trestní právo a tady vám říkám, že je to nejzmršenější kauza, co jsem kdy v životě viděl. Není tam jediný důkaz proti Matějovi Drbohlavovi, klíčový svědek byl sám odsouzen za jinou trestnou činnost. Já jsem se ale do té kauzy vložil a vyhrajeme ji. A je dost možné, že Matěj byl odsouzen proto, že je členem strany PRO,“ vznesl Rajch vážné obvinění.

„Já svoje lidi neopouštím, protože loajalita je vlastnost, které si vážím. Ten justiční systém je pokřivený a odsuzuje lidi jenom proto, že je na špatné straně barikády. Já ty lidi znám, vím, že jim jde o blaho České republiky a takové lidi já chci kolem sebe. Proto bude mít vždy moji podporu, a bude ji mít každý, kdo bude bojovat za zájem naší strany, za zájem České republiky,“ dodal lídr strany PRO.

