Volíte blbě. Budeme vás přesvědčovat, říká politolog-kmet. Ale pozor na Milion chvilek...

Bohumil Doležal v rozhovoru vyjádřil své přesvědčení, že preference hnutí ANO svědčí o úrovni voličů, nás všech. „Lid se ale mýlí často a tu většinu, která je s novými pořádky spokojená, je třeba neustále přesvědčovat o jejich chybě,“ poznamenal. „Neznamená to, že to, co si lidé zvolí, je svaté,“ dodal.

Dle jeho slov v Česku chybí někdo, komu by bylo možné dát důvěru. Opozice je dle jeho slov bezzubá.

Dále se pak 79letý Doležal vyjádřil k prezidentu Miloši Zemanovi a k premiéru Andreji Babišovi. Oba se podle něj shodnou bez problémů a táhnou za jeden provaz. A to ve chvíli, kdy jde o utahování demokracie. Režim se nám dle Doležala mění pod rukama. I když se po sametové revoluci v roce 1989 udělala spousta chyb, není to podle jeho slov důvod demokracii rozbít zcela. „Je o nich nutno zcela otevřeně mluvit," podotkl. „Demokracie má vždycky chyby, diktatura nemá chyby, ta má policii,“ uvedl.

„Rozhodující na prezidentovi je svévolný výklad Ústavy a alternativní orientace zahraniční politiky,“ řekl k Zemanovi Doležal. „Teď to vypadá, že jeho pozice je silnější, ale pořád je to zkrátka jeden konglomerát: Zeman – Babiš – Okamura – Filip. To jsou nové pořádky,“ uvedl.

„Skřípat mezi Babišem a Zemanem to bude vždycky, neboť si oba představují, že budou oba první, a to být nemůžou,“ dodal.

Závěrem se pak také vyjádřil k demonstracím, jež organizuje spolek Milion chvilek. Podle Doležala tomu spolku chybí politické požadavky a aktivita. „Dělají jen anarchii, která se může zvrátit v totalitu. Neměli by požadovat odstoupení Babiše a Zemana, ale právě nové volby a prosazení žaloby na prezidenta v Poslanecké sněmovně,“ uzavřel.

