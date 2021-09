Volného nepustila do ČT „covidová mafie“. Železný s ním mluvil na dálku, a za tři minuty už běsnil a chtěl rozhovor ukončit

Nedodržuješ pravidla, tak budeš stát venku. V České televizi bylo ve středu večer pěkně horko. Před klíčovými parlamentními volbami přijal pozvání do předvolebního rozhovoru v Událostech, komentářích na ČT24 lídr Volného bloku Lubomír Volný. Moderátora Jakuba Železného zvládl „vytočit“ za pouhé tři minuty. Vykolejil poslance totiž tím, že jej odmítl pustit se svou skupinou do studia.

Rozhovor se nekonal přímo ve studiu, ale na dálku skrze kamery. Hned v úvodním záběru se objevil Volný držící před obličejem transparent s logem ČT a nápisem „Babiš drží Dvořáka, Okamura přicmrndává“. Před svůj obličej si jej v průběhu celého rozhovoru dával opakovaně.

Moderátorem Železným byl následně vyzván ke stručným odpovědím na anketní otázky. Jaká odpověď přijde po první otázce vztahující se k rouškám, ale zřejmě nečekal. Volný se do něj zostra opřel: „Asi vás nepřekvapí, pane Železný, že se mnou nezačnete žádnými anketními otázkami.

Protože jste právě hrubě urazil mne, mého kolegu a mé přátele, kterým jste zamezil ve vstupu k vám do studia. Protože dodržujete nezákonná vládní opatření. Zatímco vy si sedíte v pohodlí studia na Kavčích horách, nás jste nechal stát venku.

To je klasická ukázka toho, co tady dělá covidová mafie, a toho, kam se řítíme jako společnost. Nedokážu si představit, v čí hlavě se zrodila tato drzost,“ řekl zamračeně, ale s klidným hlasem Volný.

Železný se s dovolením snažil situaci ukočírovat a vrátit se zpět k otázkám. Volný jej ale zarazil: „Nedovolím, nedovolím,“ upozornil jej. „Jestli odmítáte odpovídat na otázky, tak asi nemá ten rozhovor smysl,“ rozhodil téměř rezignovaně moderátor rukama.

A Volný spustil: „Odmítám odpovídat na otázky. Já bych chtěl, aby celá republika byla svědkem toho, že nikdo nevstoupí do Kavčích hor bez toho, aby políbil prsten covidové mafie a nasadil si roušku a respirátor,“ pokračoval.

„Tak ještě jednou, pane Volný, jestli dovolíte. My máme tady v České televizi nějaká pravidla a opravdu jsem si je nevymyslel já. Ve chvíli, kdy někdo vstupuje do objektu České televize, musí mít na ústech respirátor, vy jste řekl, že si ho nevezmete. My ale nechtěli přijít o rozhovor s vámi, tak jsme vám umožnili odvysílat rozhovor přes tento vstup. Víc jsme udělat nemohli,“ vysvětloval Železný politikovi, že udělali vše pro to, aby se tento rozhovor uskutečnil, čímž příznivce stojící za Volným rozesmál.

Následovala daší spirála slovních přestřelek: „Můžeme se vrátit tedy k otázkám?“ zeptal se opakovaně. „Já to ještě zopakuji...,“ nadechl se Volný. „Ne! Nezopakujete!“ dal mu Železný stopku. Pánové se začali pak překřikovat. Železný připomněl Volnému, že zbytečně ubíhá čas, kdy se může věnovat svému programu. „To je mojich deset minut,“ nebral si lídr Volného bloku servítky. „Ne, to je deset minut České televize,“ hádal se opět vytočený moderátor.

Nato Volný opět hovořil o nesmyslných podmínkách, které má ČT pro vstup do své budovy. „Musím si nandat roušku na vrátnici a pak přijít do studia a tam si ji pokrytecky sundat. Kdokoli přijde do České televize, tak políbil prsten covidové mafii, chci, aby to všichni věděli,“ zdůraznil.

Přesunout se k další otázce ale nebylo snadné. Pánové se opět začali dohadovat a skákat si do řeči, Volný měl co říct k první otázce, Železného ale zajímalo další téma. „Jestli budeme v anketních otázkách mluvit déle, nebude čas na váš program,“ upozornil Volného důrazně.

A tnul opět do živého: „Považujete proticovidová opatření za silná, nebo za slabá?“ zajímal se. Volný se rozhodl odpovědět na dotaz ohledně povinného očkování: „V České republice žádné očkování proti covidu-19 neprobíhá. Probíhá nelegální genová terapie. Co se aplikuje lidem jako vakcína, není vakcínou,“ konstatoval.

Opět se nastolení další otázky neobešlo bez skákání si do řeči, týkala se schodku rozpočtu na příští rok. „Mně tak úplně nevadí, co vás zajímá, pane Železný. Ta genová terapie, kterou si aplikovaly miliony lidí... každý, kdo se nechal otrávit touto RNA terapií, tak každému koluje celá ta terapie po těle a usazuje se mu to na všech orgánech včetně orgánů reprodukčních,“ sdělil poslanec, který nedbal moderátorových napomenutí.

„Nikdo vám nemůže zajistit, že budete ještě dostatečně šikovný na to, abyste si zplodili dítě, a už nikdo vám nezaručí, že to vaše dítě bude úplně zdravé,“ varoval před negativními následky očkování.

Opřel se také do ČT, kdy se jej Železný ptal na zvýšování daní. Volný podotkl, že to nemá v plánu, přichází prý s plánem ekonomické transformace: „Který organizacím, jako je Česká televize, a dalším neefektivním a zbytečným subjektům, které jsou přisáté na peníze daňových poplatníků a na peníze státu, utáhne kohoutky,“ nastínil své záměry.

