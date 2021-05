Volný (ANO) k odchodu byznysmenů z ANO: Politika je hrozná, jeden redaktor dokáže zmařit roky dobré práce. Způsob vládního rozvolňování pak hájil

Rozvolňování v Česku jede na plné obrátky. Týden co týden jsme o krok blíže normálnímu životu. Nejen o logičnosti vládních opatření, ale také o cestě Jana Hamáčka (ČSSD) do Ruska nebo o možnosti předčasných voleb diskutoval Interview ČT24 člen předsednictva hnutí ANO, poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Sněmovny Jan Volný (ANO).

Hned v úvodu padla slova o logičnosti vládních rozvolňovacích opatření. „Ono se totiž v této pandemii moc logicky postupovat nedá,“ připustil poslanec s tím, že podobně je to v celé Evropě. Redaktorka zmínila například diskuse ohledně Wi-Fi v otevřených zahrádkách restaurací nebo debaty o tom, kdo bude kontrolovat antigenní testy hostů restauračních zařízení. Podle Volného se jedná o obrovský spletitý systém s velkým množstvím detailů a drobností. „Drobností a detailů je tam tolik. Nemějme vládě za zlé, že něco rozhodne a za dva dny to mění. Chyby nastaly, nicméně je to tak spletitá záležitost,“ hájil kroky vlády s tím, že chyb se nevyvaroval nikdo v Evropě. Dodal také, že život samotný pak ukáže nedostatky nastavených opatření. Na vládě se mu naopak líbí, že dokáže přiznat chybu. „Tady jsme to udělali blbě, pojďme to udělat jinak. To se mi líbí,“ uvedl plzeňský poslanec.

Velké téma současných dnů je také snaha opozice o vyslovení nedůvěry vládě, o kterém by Sněmovna měla hlasovat. „Podle mě to není dobrý krok. Volby stejně dříve nemůžou být,“ uvedl politik s tím, že takovéto zemětřesení v době, kdy se rozjíždí ekonomika, je podle něj nerozvážné. „Nemyslím si, že jsme schopni připravit volby zásadně dříve, než je původně plánovaný termín,“ dodal další argument k nelogičnosti kroku opozice a odkázal na stanovisko prezidenta, který avizoval, že by nechal vládu dovládnout v demisi.

Moderátorka zavedla řeč také na přetřásanou kauzu Vrbětic a cesty Jana Hamáčka do Ruska. Volný podle svých slov nesedí v obranném výboru, proto není účasten konkrétních jednání. Nepřísluší mu tak záležitost komentovat. Podle něj je zapotřebí poděkovat zpravodajským službám, kteří podle něj odvedly skvělou práci, a dál nechat vyšetřování na kompetentních orgánech. Co se týká cesty ministra vnitra do Ruska, k té pak řekl, že osobně zná Jana Hamáčka dlouho a podle svých slov nemá zapotřebí „handlovat“ v Ruské federaci „ututlání“ Vrbětic výměnou za vakcíny.

Závěrem došlo i na debatu nad personální politikou hnutí ANO. „Na to byste se měla zeptat pana premiéra samotného,“ oponoval Volný. Redaktorka ale chtěla znát názor například na jména jako Milan Hnilička či ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Právě předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička totiž oznámil dnes svoji rezignaci. „Podle mého názoru je to souhra všech možných věcí,“ okomentoval kroky Hniličky s tím, že především kauzu Teplic považuje za fatální chybu. Bývalý hokejový brankář se totiž letos v lednu zúčastnil narozeninové oslavy vlivného politika Petra Bendy (ČSSD) v jeho hotelu v centru Teplic i přesto, že to vládní opatření neumožňovala. Nyní probíhal v agentuře NSA audit, který odhalil určité nedostatky. Hnilička odmítá, že by jeho odchod byl spojený s auditem.

Na kauzu nepřiznaných příjmů ministra zdravotnictví pak také nevyslovil velké nadšení. „Je to nešťastná věc, nelíbí se mi to,“ uvedl k nepřiznaným milionovým příjmům ministra poslanec. „On majetek nezískal nelegálně, ale to, že to nepřiznal, to je samozřejmě chyba,“ řekl ke kauze s tím, že vše ať posoudí kontrola, která tam nyní probíhá. K odchodu některých podnikatelů z hnutí ANO pak uvedl, že si není vědom, že by někdo odcházel zhrzeně. „V politice je to prostě hrozné, tady můžete dva roky dělat dobré věci a pak se na něj vyspí nějaký redaktor nebo opozice a všechna práce je zmařená. To si ale nestěžuji, taková je politika,“ porovnal dění v politice oproti podnikatelskému prostředí s tím, že právě ta hmatatelnost výsledků v obchodním prostředí může být motivem pro odchod z politiky.

