Volný? Kreatura! Macura se u Moravce rozjel. Žádné rozvolňování prý nebude

Hosty druhé hodiny Otázek Václava Moravce byli primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) a primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Hosté se shodli, že k žádnému rozvolňování opatření za týden až dva nedojde. V tuto chvíli není jasné, co se stane. „V tuto chvíli neví ani lidé na centrální úrovni, co se bude dít, takže to mohu těžko komunikovat dál,“ prohlásil Macura. Poslance Lubomíra Volného označil za „kreaturu“.

„Jsem si téměř jist, že za dva týdny nebudou podmínky pro nějaké zásadní rozvolnění,“ oznámil Macura.

Primátorka Vaňková by si prý přála, aby vláda jednala předvídatelněji a aby více komunikovala se samosprávami měst.

„Velmi bych si přála, aby lidé ta opatření dodržovali, ale také bych byla velmi ráda, aby jim ta opatření byla lépe vysvětlována a aby si lidé mohli vyhodnotit sami, zda je pro ně navštěvování příbuzných bezpečné,“ podotkla primátorka.

Také Hřib si posteskl, že má jako primátor Prahy informací od vlády příliš málo. „Problém vlády je v tom, že oni hodně zakazují, hodně přikazují, ale málo vysvětlují,“ rýpl Hřib do vládní koalice ANO a ČSSD.

„V tuto chvíli neví ani lidé na centrální úrovni, co se bude dít, takže to mohu těžko komunikovat dál,“ ozval se okamžitě Macura.

Došlo i na zákroky policie proti občanům bez roušky či respirátoru.

Macura upozornil, že každý zákrok policie je třeba posuzovat po celkovém zhodnocení situace, kdy se např. může ukázat, že policie se snaží lidi v klidu přimět, aby si nasadili respirátor. „Mně v té diskusi chybí jeden pohled. Jak nezodpovědný je rodič, který si je vědom toho, že páchá přestupek a za přítomnosti svého dítěte jde do střetu s policisty,“ podotkl Macura.

Poté se omlouval za poslance Lubomíra Volného, který byl v roce 2017 zvolen zákonodárcem za kraj Moravskoslezský. Ani počínání poslance Volného však ostatní občany nezprošťuje povinnosti nosit respirátory.

„Já se chci celému národu omluvit za chování poslance Volného a za tyto kreatury doslova,“ pravil Macura s tím, že i tyto lidi je třeba přimět, aby se chovali zodpovědně.

Vaňková doplnila, že v Brně někteří občané plivali po strážnících, a v tu chvíli policie musí vzít v potaz i zájmy ochrany zdraví ostatních lidí a musí zasáhnout.

Když znovu dostal slovo Hřib, postěžoval si, že v jiných krajích, kde si to samosprávy řídí samy, se očkuje rychleji než v hlavním městě, kde očkování řídí vláda.

Macura sdělil, že v Ostravě se teď očkuje asi jeden tisíc lidí denně a v květnu by to mohlo být až 12 tisíc lidí.

Vaňková míní, že do budoucna by očkování nemělo ležet především na nemocnicích. V nemocnicích by se podle ní měli léčit lidé. Samotné očkování by v budoucnu mělo převzít Brno (a jiná města) nebo neziskové organizace.

„Já vím, že teď to může znít jako nějaký plán, který nedává smysl, ale chci připomenout, že my jsme jako první rozjeli antigenní testování v domovech pro seniory. Měsíc po nás to teprve začala dělat vláda,“ uvedla Vaňková s tím, že dnes se antigenní testy využívají v celé republice.

Uvítala by, kdyby praktičtí lékaři co nejrychleji očkovali chronické pacienty, kteří jsou mladší sedmdesáti let, ale vzhledem ke svém zdravotnímu stavu očkování jasně potřebují. Vedle toho volala po očkování učitelů, aby bylo možné školy otevřít co nejrychleji.

Hřib obratem sdělil Pražanům, že si mají počkat, až jim zavolá jejich praktický lékař a vyzve je k očkování. Vzhledem k malému počtu vakcín AstraZeneca v Praze podle Hřiba nemá smysl už teď nahánět svého praktického lékaře a žádat ho o vakcinaci.

